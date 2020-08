Suomalaisia matkustajia odottaa sunnuntaina kolmen ja puolen tunnin välilasku Tukholmassa.

Tuusulalainen Kimmo Ikävalko, 59, viettää parhaillaan vaimonsa kanssa viimeistä lomapäiväänsä Kreetalla. Pariskunta lensi viikko sitten Kreikkaan Tui:n järjestämälle kahden viikon pakettimatkalle.

Lomamatka jää nyt puolitiehen, kun hallitus päätti keskiviikkona matkustusrajoitusten käyttöön otosta. Rajoitukset koskevat useita Euroopan maita, myös Kreikkaa.

– Kun viime lauantaina lähdettiin, niin ei ollut vielä esteitä Kreikkaan lähteä, Ikävalko kertoo.

Kreetalla vaimonsa kanssa lomailevan Kimmo Ikävalkon kahden viikon matka kutistui viikon mittaiseksi matkustusrajoitusten tullessa voimaan.

Pariskunta oli tietoinen, että he voivat joutua palaamaan ennenaikaisesti, minkä takia se ei Ikävalkoa niin harmita. Eniten häntä ihmetyttää matkanjärjestäjän organisoima paluulento, joka kulkee Ruotsin kautta.

Suomalaiset lentävät ensin ruotsalaisten matkustajien kanssa Tukholman Arlandan kentälle, jossa he odottavat kolmen ja puolen tuntia ennen jatkolentoa Helsinkiin.

– Vaikka yhtiö perustelee järjesteltyä turvallisuudella, uskon, että syyt ovat puhtaasti taloudelliset. Täällä on niin vähän suomalaisia, ettei meille ole järkeä varata omaa konetta.

Ikävalko kysyi Tui:lta syytä paluulennon järjestelyihin, joita yhtiö oli sitten perustellut turvallisuudella.

– En ymmärrä, miten se on turvallinen valinta. Koneessa on todennäköisesti enemmän ruotsalaisia kuin suomalaisia. Lopulta he sanoivat sen olevan ainut vaihtoehto.

Viestejä enemmän Ikävalkoa mietityttää lennon lopulliset järjestelyt.

– Suora lento ilman ruotsalaisia olisi mielestäni turvallisempi vaihtoehto.

Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että erikoisjärjestelyjen tarkoituksena on saada asiakkaat Suomeen ennen kuin rajoitukset tulevat voimaan maanantaina.

– Teimme päätöksen, että tuomme asiakkaat mahdollisimman nopeasti kotiin, ettei kenenkään tarvitse olla karanteenissa. Monien asiakkaidemme pitää päästä töihin, kouluun ja päiväkoteihin.

Aaltonen huomauttaa, että lentokentillä ja lentokoneessa tulee käyttää maskia. Hän ei olisi huolissaan muiden matkustajien kansalaisuudesta.

– Kaikki ruotsalaiset ovat matkustaneet terveinä. Kreikkaan matkustaessaan heillä tulee olla mukanaan todistus koronatesteistä saaduista negatiivisista tuloksista. Sekä suomalaisille että ruotsalaisille tehdään myös koneessa satunnaisia testauksia.

Aaltosen mukaan järjestelyissä ei ole kyse taloudellisista syistä. Asiakkaat on reititetty mahdollisimman hyvillä yhteyksillä takaisin.

– Se ei ole niin yksinkertaista, että voisimme vain laittaa lisäkoneita, koska koneiden lähtöaikoja ei voida kentillä näin nopealla aikataululla muuttaa. Meidän pitää käyttää koneita, jotka ovat jo liikenteessä valmiina.

Tällä hetkellä matkanjärjestäjällä on ollut asiakkaita vain Kreetalla ja Rodoksella. Lentoja tulee Kreetalta torstaisin ja lauantaisin. Viime lauantaina viikon mittaiselle lomalle lähteneet pääsevät tänään normaalisti paluulennolla takaisin.

Erityisjärjestely koskee siis matkustajia, joiden piti olla kohteessa kaksi viikkoa.

– Heitä on muutamia kymmeniä. Korvaamme kaikille asiakkaille loppuloman, Aaltonen lupaa.

Pariskunnan tarkoituksena oli juhlistaa ensi viikolla Ikävalkon 60-vuotissyntymäpäivää. Matka oli varattu jo tammikuussa, ennen tietoa koronasta.

– Kyllähän sitä mietittiin että lähteäkö vai ei. Kesäkuussa saimme tiedon, ettei varaamaamme hotelli avaa ollenkaan tänä kesänä. Tui tarjosi meille paria vaihtoehtoista hotellia, joista toisen kelpuutimme. Päädyttiin sitten lähtemään, kun se oli Kreikkaan sallittua.

Tuusulalaiset ovat nauttineet Kreetalla yli 30 asteen kuumista keleistä. Ikävalko kerto, että saaren kaduilla ja ravintoloissa on näkynyt vain vähän ihmisiä.

– Täällä on tosi hyvin varauduttu koronatilanteeseen. Maskit ovat käytössä ravintoloissa ja kaupoissa, ja käsidesiä on joka nurkalla.

Tui on antanut asiakkaillensa ohjeet reklamaation tekemiseen toisen viikon osalta. Ikävalko aikoo mainita samassa yhteydessä myös lentojärjestelyistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan suora lento Kreetalta Helsinkiin olisi kestänyt noin neljä tuntia. Nyt sunnuntain matkustuspäivä venyy 14-tuntiseksi.

– Laitamme maskit kasvoille, kun hyppäämme aamukymmeneltä bussiin. Helsingissä olemme perillä puolen yön aikoihin, tuusulalainen arvioi.