Uudet lukiolaiset sotkettiin taas haisevaan mönjään: ”nasujen” nöyryyttäminen kuohuttaa somessa – näin oppilaat kuvailevat perinnettä

Nasutusperinteen tarkoituksena on toimia eräänlaisena tervetuliaiskasteena lukion aloittaville.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla kukoistava lukioiden nasutusperinne herätti viikonloppuna kohun.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka helsinkiläisen lukion oppilaat saavat niskaansa mönjää, jossa kuvaajan mukaan oli kananmunia, ketsuppia, ruokaöljyä, vettä, silakoita, jauhoja ja maitoa.

Helsinkiläinen Jukka Ala-Mutka kommentoi Helsingin Käpylässä näkemäänsä nasutusta Twitterissä:

”Onko koulukiusaamisen, nöyryyttämisen ja ruualla sotkemisen ihannointi ihan tätä päivää lukiolaiset? Muualla Suomessa simputusta on kitketty, mutta Helsingissä ei. Miksi?”

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Perinne on herättänyt Twitterissä aktiivista keskustelua. Ala-Mutkan mielestä on tärkeää saada asiaa eteen päin.

– Jotkut ovat kertoneet, että paikalla kuultiin myös huorittelua. Se on todella alatyylistä, ja menee jo henkisen väkivallan puolelle.

– Ongelma on ollut jo vuosia, mutta tuntuu, että se on vain pahentunut.

Ala-Mutka tiedostaa, ettei kaikissa nasutuksissa tapahdu samanlaisia ylilyöntejä ja ryhmäytyminen tehdään positiivisen kokemuksen kautta.

Ala-Mutkan mukaan lukiolaiset ovat perustelleet perinnettä osallistumisen vapaaehtoisuudella. Hän uskoo, että opiskelijoilla on vaarana jäädä ryhmän ulkopuolelle, jos kieltäytyy osallistumasta.

– Tulet uuteen kouluun ja uuteen ryhmään. Miksi jäisit pois, jos pelkäät jääväsi ryhmän ulkopuolelle. Tämä ei ole tiedostettua vapaaehtoisuutta. Kyse on kuitenkin alaikäisistä.

Hän kokee, etteivät kiellot ja vastakkainasettelu auta asiaa eteenpäin. Hän toivoisi keskustelua psykologisesta näkökulmasta. Ala-Mutkan mukaan ylilyöntejä voi tapahtua helposti.

– Tuossa asetelmassa kuka tahansa kykenee pahuuteen ja voi kohdella ihmistä julmasti, jos hänelle annetaan siihen paljon valtaa.

– Siihen liittyy paljon symboliikkaa, kun koppalakit päässä ja megafonit kädessä huudetaan ja nöyryytetään.

Toinen juttu, mistä Ala-Mutka on harmissaan, on perinteeseen liittyvä roskaaminen. Hän huomauttaa, että opiskelijat keräsivät roskat tapahtuman jälkeen, mutta ruoka jää silti maahan.

– Siitä on kiva mennä päivittäinen ohitse, kun tuollainen etikka-kananmuna-sinappi-jauho-öljy-mössö muhii pari viikkoa. Siitä aiheutuu paljon kaupunkilaisille haittaa.

Ala-Mutka on nyt selvitellyt, meneekö asia jätelaissa jo roskaamisen puolelle.

– Se on kuvottavaa. Olisiko ok, jos itse menisin kaupungintalon ulkopuolelle heittelemään ruokaa?

Ilta-Sanomien haastattelemien lukiolaisten mukaan niin sanottuun nasutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lukiolaiset eivät ole siitä koulusta, jonka nasutusta Ala-Mutka todisti.

Lukiolaisten mukaan koulun rehtori kehottaa olemaan osallistumatta ja kyse on täysin opiskelijoiden omasta tapahtumasta.

– Minusta se on ihan hauska perinne. Hyvää on se, että se on vapaaehtoinen. Kaikki kuitenkin tietävät, kun sinne menevät, että mistä on kyse, ettei se tule yllätyksenä, Vilma kertoo.

– Olen ollut itse nasutettavana. Siitä jäi ihan hyvät muistot, vaikka se oli vähän outoa, kun en ihan tiennyt, mitä siellä tehdään ja sitten heiteltiin ruokaa päälle, Ella puolestaan muistelee.

– Mutta jos on esimerkiksi herkkä, tuollaistahan voi kyllä säikähtää. Minusta se oli kuitenkin ihan kiva tapahtuma.

Kuvaa helsinkiläislukiolaisten nasutuksesta.

Porukka kutsutaan koolle Whatsappissa. Nasutuksesta vastaavat toisen vuoden opiskelijat, mutta myös abit voivat osallistua tapahtumaan. Nasutuksessa on kyse ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ”kastamisesta”.

Lukiolaisten mukaan poliisi kävi tarkistamassa tilanteen illan aikana.

– He halusivat varmistaa, ettei ketään pakoteta uimaan ja, etteivät täysi-ikäiset anna alaikäisille alkoholia, Vilma kertoo.

Tuoreet lukiolaiset saivat mönjää niskaansa.

Ella kertoo kuulleensa kauhutarinoita nasutuksista. Hänen mukaansa ylilyöntejä voi tapahtua, mutta omat kokemukset ovat olleet positiivisia.

– Ei ketään haluta loukata. Vaikka laitoimme ekaluokkalaiset huutamaan, että abit ovat jumalia, se on vitsiä. Se ei ole ollenkaan pahantahtoista. Ja ymmärrän itse kyllä hyvin, jos joku ei halua osallistua.

Lukiolaisten liitto kommentoi Jukka Ala-Mutkan päivitystä sanoen, ettei nöyryyttäminen ja epäasiallinen kohtelu kuulu lukioon.

– Hyvän yhteishengen luominen on tärkeää kouluviihtyvyydelle, mutta niin, että kaikilla on hyvä olla.