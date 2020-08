Säätilassa tapahtui selvä muutos – meteorologilta lohdullinen signaali: ”Edelleenkin odotettavissa aurinkoa”

Viikonlopulle povataan ukkosia. Ensi viikolla säärintamalla on luvassa viilenemistä ja vaihtelevuutta.

Perjantaina osassa maata paistateltiin vielä helteessä, mutta lauantaina luvassa on märkää menoa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen sanoo, että viikonloppuna isossa osassa maata on ukkoskuuroja.

– Runsaita sateita ja myöskin voimakasta ukkosta on luvassa tämän viikonlopun aikana. Lauantain aikana ukkosten ja rankkasateiden mahdollisuus on suurin maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Huomenna sunnuntaina voimakkaimpien ukkosten painopiste on maan itäosassa.

Keli muuttuu syksyisempään suuntaan myös lämpötilojen puolesta.

– Pikku hiljaa helteinen ilmamassa tämän päivän sateiden myötä väistyy. Sen jälkeen vähän viilenee sunnuntaina ja ensi viikolla. Sellaista loivaa viilenemistä siinä tapahtuu, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Helteistä ei siis ensi viikolla enää päästäne nauttimaan.

– Ensi viikolla lämpötila näyttäisi asettuvan etelässä vajaaseen pariinkymmeneen asteeseen ylimmillään. Ja Lapissa 10-15 asteen välille. Ensi viikolla yli kahteenkymmeneen asteeseen ei kyllä etelässä enää päästä.

Alanko kuvailee tulevan viikon säätä vaihtelevaksi.

– On aurinkoa ja sitten kuurosateita. Ei missään nimessä pilvistä, sateista säätyyppiä. Vaihtelevaa keliä. Edelleenkin on odotettavissa aurinkoa päivisin ainakin osan aikaa.