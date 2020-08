Poliisi kaipaa havaintoja Espoossa kadonneesta 79-vuotiaasta Seposta

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112.

Länsi-Uudenmaan poliisi etsii 79-vuotiasta miestä Espoossa.

Poliisi kertoo Twitterissä, että Seppo-niminen mies lähti päivällä kotoaan ja on nyt kateissa.

Mies on hoikka ja 172 cm pitkä. Hänellä on harmaat hiukset ja yllään vaalea kesäpaita, kirjava verkkatakki, mustat collegehousut ja mustat lenkkikengät. Miehellä on oikeassa kädessään kipsi.

Espoossa etsintäalueella liikkuu helikopteri. Etsinnöissä on mukana poliisin lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.

– Etsijät ja Vapepa liikkuvat jo maastossa, joten sinne ei tarvitse sivullisten mennä etsimään. Muuten alueella voi liikkua, Länsi-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan IS:lle.

Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan Espoossa on liikkunut helikopteri ja useita poliisipartioita. Tilannekeskuksen mukaan kyse on juuri Sepon etsintäoperaatiosta.

