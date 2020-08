Valmiita rokoteaihioita on jo – nyt odotellaan niiden tehoa ja turvallisuutta osoittavien ihmiskokeiden tuloksia.

Kansainvälinen kilpajuoksu koronvirustaudilta suojaavan rokotteen kehittämiseksi kiihtyy. Samaan aikaan tiivistyy myös ennen näkemätön yhteistyö ja tietojenvaihto, jonka tarkoituksena on saada rokotteita tasapuolisesti koko maapallon tarpeisiin.

Suomi on puolestaan varautunut hankkimaan useita valmisteita, mutta koko väestöä ei pystyttäne rokottamaan kerralla.

Missä nyt mennään? IS kokosi seuraavaan uutta tietoa rokotteista.

1. Milloin rokote valmistuu?

Useat rokoteaihiot ovat jo teknisesti valmiita. Niiden turvallisuuden ja tehon testaus on kuitenkin vielä kesken. On mahdollista, että ensimmäiset rokotteet ovat käytössä jo ennen vuodenvaihdetta tai ensi keväänä.

Pisimmälle, kolmannen vaiheen laajoihin kenttäkokeisiin, ovat edenneet esimerkiksi yhdysvaltalaisen Moderna-yhtiön niin sanottuun lähetti-rna:han perustuva aihio, useat kiinalaiset, tapettuja koronaviruksia käyttävät aihiot sekä Oxfordin yliopiston ja lääkejätti AstraZenecan kehittämä virusvektorirokote.

Venäjän terveysviranomaiset ovat jo hyväksyneet virusvektorirokotteen, joka on saanut nimekseen Sputnik V. Rokotteen laajat ihmiskokeet ovat kuitenkin vasta aivan alkuvaiheessa. Siitä huolimatta Venäjä on kertonut aloittavansa muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset jo lokakuussa.

Rokoteaihioita on maailmalla jo noin 300. Kuva Thaimaassa kehitetystä rokotteesta.

Suomessa Kalle Sakselan, Seppo Ylä-Herttualan ja Kari Alitalon kehittämä virusvektorirokote on myös teknisesti valmis, ja se on edennyt eläinkoevaiheeseen. Ensimmäiset ihmiskokeet alkanevat syksyllä. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksella on oma hanke, joka perustuu viruksen kaltaisten partikkelien (VLP) käyttöön. VLP:t muistuttavat virusta ja nostavat immuunivasteen, mutta eivät pysty lisääntymään elimistössä.

2. Ovatko rokotteet turvallisia ja antavatko ne pitkäaikaisen suojatehon?

Kysymysmerkkejä on vielä, sillä tuhansilla ihmisillä tehtyjen kliinisten kokeiden tuloksia ei vielä ole käytettävissä. Ainakin Moderna ja AstraZeneca ovat kuitenkin jo saaneet eläinkokeista ja pienillä koehenkilöryhmillä tehdyistä ihmiskokeista lupaavia tuloksia sekä turvallisuudesta että tehosta.

On mahdollista, että sama rokote antaa erilaisen tehon eri väestöryhmillä, sillä esimerkiksi ihmisen immuunivaste heikkenee iän myötä. Tietyntyyppiset rokotteet tarvitsevat apuaineita eli adjuvantteja, jotka tehostavat niiden ikäihmisille antamaa suojaa. Virusvektorirokotteissa adjuvantteja ei käytetä, sillä vaikutusmekanismi on ikäryhmästä riippumatta samanlainen.

Jos yksi rokoteannos ei anna riittävää suojaa, tarvitaan tehosteannos. Se lisää painetta rokotetuotantoon ja logistiikkaan. Virus voi mutaatioiden kautta myös muuntua sen verran, että ensimmäisten rokotusten jälkeen tarvitaan seuraavana vuonna uudenlaisia rokotteita.

Presidentti Donald Trump vieraili koronarokotetta kehittävän Fujifilm-yhtiön tuotantolaitoksessa Pohjois-Carolinassa heinäkuun lopussa.

3. Missä rokotteita tehdään?

Harvalla valtiolla on omaa kansallista rokotetuotantoa, siitä vastaa lääketeollisuus. Lääketehtaat eivät kuitenkaan useinkaan valmista rokotteita itse, vaan työn tekevät sopimusvalmistajat eri puolilla maailmaa. Oxfordin yliopisto ja AstraZeneca ovat esimerkiksi sopineet miljardin rokoteannoksen valmistamisesta Intian seerumi-instituutin kanssa.

Kansallinen rokotetuotanto lopetettiin Suomessa vuonna 2003. Alan yksityisillä toimijoilla on kuitenkin kapasiteettia rokotteen teolliseen valmistukseen oman väestön tarpeisiin. Tätä varten valmistajat tarvitsevat rokotteen kehittäjältä lisenssin ja viranomaisilta valmistusluvan.

Indonesiassa testataan kiinalaista rokoteaihiota noin 1600 vapaaehtoisen koehenkilön avulla.

4. Voiko jokin vielä mennä pieleen?

Kyllä. Voi olla, ettei valmis rokote annakaan toivottua tehoa. Pienikin tekninen ongelma prosessissa voi estää rokotetta täyttämästä vaadittuja standardeja. Siksi terveysviranomaiset kaikkialla maailmassa varautuvat usean valmisteen hankkimiseen: kaikkia munia ei haluta laittaa samaan koriin.

Rokotteiden valmistukseen ja jakeluun voi myös tulla yllättäviä pullonkauloja. Esimerkiksi lasisten rokoteampullien saatavuus voi vaihdella.

5. Mistä rokotetta saa?

Suomi on jo jonossa: olemme mukana Euroopan unionin järjestelmässä, jossa EU-komissio neuvottelee rokotteiden hankinnasta kaikkien 27 jäsenmaan puolesta. EU on jo tehnyt esiostovarauksen 300 miljoonan rokoteannoksen ostamisesta AstraZenecalta, joka markkinoi Oxfordin rokoteaihiota. Sopimukseen kuuluu myös 100 miljoonan annoksen lisäostomahdollisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee kertoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että EU-komissio on hankkimassa ”salkkuunsa” myös useita muita rokotteita, sillä koronavirusta ei todennäköisesti kukisteta vain yhdellä valmisteella. Jonottaminen maksaa, mutta esiostovarausten avulla lääkeyhtiöt rahoittavat jo käynnistynyttä rokotetuotantoa. Kotimainen vaihtoehto tulee kysymykseen, mutta hankintasäännösten mukaan sitä ei voi asettaa etusijalle.

Kiinalainen CanSino on kehittänyt perinteisen rokoteaihion, joka perustuu toimintakyvyttömäksi tehtyjen koronavirusten käyttämiseen.

6. Miten jakelu järjestetään?

Suomi saa oman osansa EU:n yhteishankinnoista. Toimitukset tehdään erissä, ja jakelumekanismista sovitaan unionin sisällä. Suomessa on toimiva kansallinen rokotusjärjestelmä, jonka avulla rokotukset voidaan aloittaa nopeasti kun valmistetta saadaan maahan.

Rokotetta ei saada heti kaikille. Globaalilla tasolla jakelujärjestystä pohtii Maailman terveysjärjestö WHO. Suomi on mukana WHO:n uudessa (ACT) Accelerator -yhteistyöhankkeessa, jonka jäseninä ovat valtioiden lisäksi myös muun muassa useat kansainväliset säätiöt, terveysjärjestöt ja rokotusallianssit. Tavoitteena on taata koronavirusrokotteiden, -lääkkeiden ja -diagnostiikan mahdollisimman reilu ja tasapuolinen jakelu koko maailman tarpeisiin.

7. Ketkä rokotetaan ensin?

Suomi ei todennäköisesti pysty rokottamaan heti koko väestöä. Kansallinen asiantuntijaryhmä miettii parhaillaan, millaisia rokotteita Suomelle hankitaan ja keitä rokotetaan ensin. Päivi Sillanaukeen mukaan se riippuu muun muassa hankittavien rokotteiden tyypistä. Ensimmäisten joukossa jonossa ovat ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja riskiryhmät. Lasten ja ikäihmisten rokotusten suhteen viranomaiset ovat lähtökohtaisesti varovaisia, sillä valmisteita testataan vain terveillä aikuisilla.

Johns Hopkins -yliopiston arvion mukaan ensimmäisten joukkoon pitäisi sijoittaa hätä- ja pelastuspalvelujen työntekijät, opettajat sekä elintarvike- ja kuljetusteollisuuden työntekijät. Yliopisto suosittaa myös vanhusten ja näiden hoitajien rokottamista.

8. Onko vaara, että valtiot ryhtyvät hamuamaan rokotteita itselleen?

WHO on jo varoittanut vakavasti niin sanotusta rokotenationalismista, jossa rikkaat maat rohmuavat koronavirusrokotteet käyttöönsä. Pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan rajallisten tarvikkeiden jakaminen strategisesti on kaikkien maiden kansallisen edun mukaista.

– Maailman johtajien joukossa on halua suojella omia kansalaisia ensin. Vastauksen tähän pandemiaan on kuitenkin oltava yhteinen, Tedros sanoi viime tiistaina.

– Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa.

9. Paljonko rokotteet maksavat?

Rokotukset ovat suomalaisille ilmaisia. Valtiolle koituvia hankintakustannuksia ei vielä tiedetä, niihin on varattu 110 miljoonaa euroa. On mahdollista, ettei se riitä.

Uuden geeniteknologian avulla tuotetut rokotteet ovat halvempia valmistaa kuin perinteiset preparaatit. Professori Kalle Saksela arvioi Yle Uutisille, että yhden virusvektorirokotteen tuotantokustannus olisi ”senttejä tai euroja” kotimaassa valmistettuna.

Maailmanmarkkinoilla saman rokotteen hintalappu voi vaihdella, riippuen ostajasta. Vakiintuneen käytännön mukaisesti köyhät, kehittyvät maat maksavat niistä vähemmän kuin rikkaat teollisuusmaat. Lääkejäteistä Moderna on kuitenkin ilmoittanut tavoittelevansa voittoa rokotteellaan. AstraZeneca puolestaan kertoo, ettei tuloksen tekeminen rokotteella ole sille tavoite ainakaan alkuvaiheessa.

Ei rokotuksia, ei 5g:tä, ei kasvomaskeja. Mielenosoittajat vastustivat Espanjan hallituksen koronatoimia viime viikolla Madridissa.

10. Onko pandemia lisännyt rokotevastaisuutta?

Kyllä, ainakin Yhdysvalloissa tehtyjen mielipidekyselyjen mukaan pandemia on lisännyt kansalaisten epäluottamusta rokotuksiin. Vielä toukokuussa 55 prosenttia kyselyyn osallistuneista amerikkalaisista aikuisista olisi ollut valmis ottamaan koronarokotteen. Heinäkuun lopussa halukkaiden osuus oli pudonnut 41 prosenttiin.

Suuntausta pidetään hyvin huolestuttavana, sillä laumasuojaan koronavirusta vastaan tarvittaisiin eri arvioiden mukaan 60–70 prosentin rokotuskattavuus.

Lähteet: Yle Radio 1 Ykkösaamu 20.8.2020; BBC Science in Action; Financial Times, Science