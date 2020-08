Tanja Karpela, 50, kertoo elämänsä käänne­kohdista – ”Ikääntyminen on pelkästään positiivinen asia”

50 vuotta täyttävä Tanja Karpela löysi unelmatyönsä luonnosta ja koirien seurasta.

Tanja Karpela on viettänyt kesää mökillään itärajan tuntumassa miehensä, nuorimman poikansa ja perheen viiden koiran kanssa. Lomailun lisäksi mökiltä on tehty koira-avusteisia maastokartoituksia.

Entinen kansanedustaja ja ministeri on kouluttanut inventointikoiria vuodesta 2013 lähtien, ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Inventointikoirat etsivät esimerkiksi uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.

– Lyhyesti sanottuna teemme töitä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Pyrimme koiran hajuaistin avulla löytämään merkkejä kartoitettavasta lajista. Näin saamme tietoa lajin elinympäristöstä ja esiintyvyydestä.

Tänä keväänä Karpela on koirineen kartoittanut liito-oravaa Varsinais-Suomessa. Projekti on osa Metsähallituksen luontopalveluiden liito-oravahanketta.

– Tänä keväänä olemme käyneet läpi kolmisenkymmentä maastokohdetta. Ja samaa teimme jo viime syksynä ja viime keväänäkin.

Tanja Karpela on lapsuuden haavetyössään. –Jo ihan pienenä tyttönä viihdyin aina luonnossa. Saatoin ikään kuin unohtaa itseni tarkkaillessani jotakin eläintä tai vaikka kalaa vedessä.

Karpela kertoo olleensa lapsena ja nuorena hyvin ujo, hiljainen ja vetäytyvä.

– Kun sitten 20-vuotiaana tuli Miss Suomi -kisat, opin esiintymään suurtenkin yleisöjen edessä jännittämättä. Vaikka toki perusluonteeni on edelleen hiljainen. Silloin missikisat olivat nuorelle tytölle tilaisuuksia, jotka toivat töitä. Mutta onko niiden paikka enää nykymaailmassa sellaisessa muodossaan? Sitä kannattaa pohtia.

Karpela ei tunnustaudu ikäkriiseilijäksi.

– Niin kauan kuin ikääntyy niin, että on terve, mielestäni ikääntyminen on pelkästään positiivinen asia, hän sanoo.

Karpelan mukaan parhaimmillaan ikä tuo viisautta ja kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja ripauksen uhmakkuuttakin.

– Mutta ennen kaikkea kiitollisuutta. Elämä on parhaimmillaan seikkailu, ja minulla on ollut hyvä sellainen. Olen kiitollinen kaikista kokemuksista, joita elämä on tuonut ja millä tavalla ne ovat muokanneet ihmisyyttäni ja ajatusmaailmaani.

Politiikan jätettyään Karpela perusti miehensä kanssa koirien koulutusta ja hoitolapalveluita tarjoavan Kaerin vuonna 2010 ja suoritti eläintenkouluttajan ammattitutkinnon.

– Olemme molemmat kasvaneet koirien kanssa. Olin opiskellut nuorena sosionomiksi, mutta sitten 12 vuotta kului politiikassa. Sen uran lopetettuani koin, että minun pitäisi joko päivittää sosionomin tietoni tai opiskella uusi ammatti. Koira-ajatukset olivat pyörineet mielessäni jo pitkään, joten valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon.

Tanja Karpela, silloin Vienonen, kruunattiin Suomen kauneimmaksi vuonna 1991.

Karpela kertoo seuraavansa politiikkaa edelleen mielenkiinnolla, mutta ei kaipaa enää vallan ytimeen. Hän on tyytyväinen elämäänsä juuri tällaisenaan.

– Koen, että meistä kukaan ei loppujen lopuksi pysty vaikuttamaan kovin moneen asiaan elämänsä aikana. Siksi kannattaa suunnata energiansa ja aikansa sellaisiin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Sellaisiin, joissa voi hyödyntää omaa osaamista, intressiä ja intohimoa. Tämä on minun alani ja osani.

– Kun tämän sanon, voi tulla mieleen, että kyllähän politiikassakin voi vaikuttaa, ja toki voikin. Mutta aikansa kutakin. Se oli tietenkin mielenkiintoista aikaa. Sain olla mukana oppositiossa ja hallituksessa ja ministerinäkin. Mutta tällä hetkellä toimenkuvani on tällainen, ja pidän tästä kovasti.

Tanja Karpela vuoden 2003 Linnan juhlissa kättelemässä presidentti Tarja Halosta.

Karpela sai idean inventointikoirien kouluttamisesta opetettuaan koirakoulunsa asiakkaille hajutunnistamista.

– Silloinkin oli esillä luonnon monimuotoisuuden kiivas köyhtyminen. Koiran hajuaistin herkkyyden tietäen jäin miettimään, että miten koiraa voisi käyttää apuna. Aloin soitella monille eri tahoille, ja Varsinais-Suomen ely-keskuksessa ajatuksesta innostuttiin kovasti, hän kertoo.

Liito-oravan lisäksi Karpela on kouluttanut koiria muun muassa uhanalaisten pikkuapollo- ja idänsiilikäs-perhosten sekä lepakkojen päiväpiilojen kartoittamiseen ja tuhohyönteisten etsimiseen.

Uutena hajuna on nyt vuorossa lahokaviosammal sekä liito-oravan sukupuolen tunnistaminen hajunäytteistä.

Tanja Karpela edusti Suomea Miss Universum -kisassa 1991 Las Vegasissa, Yhdysvalloissa.

Kulttuuriministeri Tanja Karpela eduskunnan puhujapöntössä joulukuussa 2005.

Kaikki viisi omaa koiraa tekevät inventointityötä.

Niiden lisäksi Karpela on kouluttanut muita koiria ohjaajineen erilaisiin hajutunnistustehtäviin.

– Mitä enemmän saamme tietoa esimerkiksi lajin elinpiiristä ja sen käyttämästä ravinnosta, sitä paremmin suojelutoimia osataan osoittaa oikeaan kohteeseen. Lisäksi koirat tuovat apua ihmiselle haastaviin havaintoajankohtiin.

Vaikka Karpela korostaa tekevänsä tiivistä yhteistyötä lajien asiantuntijoiden kanssa, oma luontotuntemuskin on väistämättä karttunut. Hän on lapsuuden haavetyössään.

Karpelan mukaan suomalainenkin luonto on kokenut kovia vuosikymmenten aikana.

– Muistan lapsuudestani 70-luvulla, että esimerkiksi hömötiaisia näkyi aina. Nyt laji on luokiteltu uhanalaiseksi. Se tekee minut surulliseksi. Vanhoja metsiäkin on Etelä-Suomen alueella enää todella vähän. Paljon on toki tehty, mutta tuntuu, että toimet ovat silti riittämättömiä. Nyt pitäisi viimeistään herätä.