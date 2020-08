Helkaman toimitusjohtaja kertoo mitä Fatim Diarran sähköpyöräsotkussa tapahtui: ”Se oli meidän moka”

”Jäi ymmärtämättä se kytkös, joka voi näyttää joltain muulta kuin vilpittömältä”, toimitusjohtaja toteaa.

Helkama Velox Oy:n toimitusjohtaja Tero Valtonen myöntää, että yhtiö teki virheen ryhtyessään kaupalliseen yhteistyöhön vihreiden varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran kanssa.

Helkama teki Diarran kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka mukaan Diarra saa arvokkaan sähköpyörän, jos hän julkaisee neljän kuukauden aikana tietyn määrän pyörää mainostavia päivityksiä sosiaalisen median kanavissa. Aloite yhteistyöhön lähti Diarralta itseltään.

Ymmärrät varmaan, että voi näyttää huonolta, jos yritys lähtee tällaiseen yhteistyöhön puolueen varapuheenjohtajan kanssa?

– Ymmärrän. Se oli meidän moka, kun näimme hänet somevaikuttajana ja toinen puoli kolikosta jäi ymmärtämättä. Se on tietysti virhe. Jäi ymmärtämättä se kytkös, joka voi näyttää joltain muulta kuin vilpittömältä.

Valtonen kertoo, että Helkama saa ”valtavan määrän” erilaisia yhteydenottoja, joissa ihmiset ehdottavat kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa.

Minkä takia päätitte antaa juuri Diarralle pyörän ja aloitte tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, vaikka hänellä ei kuitenkaan Instagramissa erityisen paljon seuraajia suhteessa ole?

– Emme me mitään antaneet tai lahjoittaneet, vaan teimme sopimuksen, jossa on kaksi osapuolta ja tietyt ehdot. Ei tämä mikään lahja ole. En osaa ottaa kantaa niihin syihin. Me tietysti haemme monimuotoisuutta. Voisin kuvitella, että se oli se isoin asia. Meille on tärkeää viestittää, että sähköpyörämme sopivat kaikille. Haluamme stunttiajajaa yhteistyöhön ja kaupunkilaisia yhteistyöhön. Tässä kohdassa on vain harkinta pettänyt. Ei siinä varmaan sen kummempaa ollut. Jos vaikka jollain riippuliitäjällä on 10 000 seuraajaa, niin ei se kovin paljon meihin liity.

Millä tavalla Diarran asema politiikassa vaikutti päätökseen?

– Ei yhtään mitenkään. Virhe oli juuri se, että hänen poliittista asemaansa ei huomioitu millään lailla.

– Se on tapahtunut, mikä on tapahtunut. Ja se on vilpittömästi tehty. Eikä siitä sen enempää.

Valtonen vakuuttaa, ettei Helkama Velox tee Helsingin kaupungin kanssa sellaista yhteistyötä, jota valtuustosta voisi edistää.

Toimitusjohtaja Tero Valtosen mukaan Helkama muuttaa tuoreen tapauksen vuoksi toimintatapojaan.

– Olimme itsenäisesti mukana kaupunkipyörien tarjouskilpailussa vuonna 2015, ja sen jälkeen oli hetken suunnitteilla, että olisimme toisen konsortion osana huoltaneet kaupunkipyöriä. Vetäydyimme kuitenkin pois emmekä ole millään lailla osallistuneet kaupunkipyörätoimintaan sen olemassaolon aikana.

Helsingin kaupungin liikelaitos Stara teki syksyllä 2019 päätöksen sähköavusteisten polkupyörien hankinnasta Helkama Veloxilta. Hankintaa ei käsitelty kaupunginvaltuustossa.

– Stara teki normaaliin tarjouskilpailun, mihin me vastasimme normaalisti avoimella tarjouksella, ja käsittääkseni Helsingin kaupunki ostaa meiltä muutaman sähköpyörän sen tarjouskilpailun perusteella. Ihan normaalia ja avointa hankintatoimintaa eikä meille mitenkään merkityksellistä sillä tavalla.

Valtosen mukaan Helkama muuttaa tuoreen tapauksen vuoksi toimintatapojaan.

– Jatkossa tulemme tarkkaan tutkimaan, ettei somevaikuttajilla ole poliittista taustaa, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä.