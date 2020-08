Poliisia ja kahta vartijaa syytetään törkeästä pahoinpitelystä. He kiistävät syytteet.

IS sai käräjäoikeudelta valvontakameroiden tallenteet tilanteesta, jolla poliisi ja vartijat syyttäjän väittämän mukaan pahoinpitelevät putka-asiakkaan Lahdessa.

Yhtä poliisia ja kahta vartijaa syytetään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet.

Tallenteet ovat oikeusjutun keskeisintä todistusaineistoa. Käräjäoikeus päätti perjantaina antaa kopiot julki tiedotusvälineille. Epäillyn pahoinpitelyn uhri eli asianomistajana oleva mies hyväksyi julkistamisen.

IS julkaisee videoista otteita, joilla asianomistajan, poliisien ja vartijoiden kasvoja on käsitelty. Kokonaisuudessaan videoilla on mittaa noin puoli tuntia.

Syyttäjä ja puolustus tulkitsevat valvontavideoiden tapahtumia täysin eri tavoin. Puolustuksen mukaan kyseessä riehuvan asiakkaan oikeaoppinen taltuttaminen koulutuksen mukaisin keinoin. Lopputulos oli ikävä, mutta ei johtunut siitä, että virkamiehet olisivat toimineet väärin.

Syyttäjä taas näkee, että uhria lyödään kolme kertaa ja häntä painetaan niin, että hengitys tukkeutuu. Mies valahtaa tajuttomaksi ja syyttäjän mukaan elottomaksi. Hänet saadaan kuitenkin elvytettyä ja henki pelastettua.

Välikohtaus tapahtui Lahden poliisiaseman säilytystiloissa helmikuussa 2019. Tapahtumia kuvasi kaikkiaan viisi eri valvontakameraa.

Ensimmäinen video on niin sanotusta purkutilasta, johon asiakkaat tuodaan poliisiautolla. Videolla näkyy, kuinka nujakointi alkaa heti poliisiauton ovien avautuessa. Suurin osa asioista kuitenkin tapahtuu katveessa auton takana.

Sitten mies kannetaan sisälle. Normaalisti sisääntulotarkastus tehdään aulassa tiskin äärellä, mutta aggressiivisen asiakkaan kohdalla tämä piste ohitetaan.

Mies kannetaan pitkin käytäviä putkaan. Puolustuksen mielestä käytäväkuvissa näkyy, että miehellä on punertavat eli oletetusti veriset kasvot. Puolustuksen avustajien mukaan tarkkaan katsomalla ja pysäytyskuvista näkee myös, että matkan varrella miehen kasvoilta putoaa pari veripisaraa.

Tällä on merkitystä, koska puolustuksen mukaan mies oli saanut nenämurtuman jo ennen kuin hänet tuotiin poliisilaitokselle, joko ravintolassa portsareiden kanssa kamppaillessaan tai poliisiauton takatilassa. Syyttäjä taas lähtee siitä, että nenä murtui putkassa.

Putkassa mies laitetaan patjalle, jolle roiskahtaa verta. Useat poliisimiehet ryhtyvät taltuttamaan häntä ja pitämään aloillaan.

Videolla näkyy, kuinka seinän ja miehen välissä olevan poliisin käsi heilahtaa edestakaisin kolme kertaa. Syyttäjän mukaan hän lyö uhria.

Poliisi itse kertoi oikeudessa, että hän työnsi asiakasta avokämmenellä saadakseen itselleen työskentelytilaa seinän ja patjan välissä.

Kaksi vartijaa alkaa yksissä tuumin laittaa miehelle ns. bodycuff -valjaita, jotka ovat poliisin vastine sairaaloiden lepositeille.

Sitten huomataan, että asiakas on valahtanut tajuttomaksi. Hetken perästä yksi poliisi aloittaa paineluelvytyksen.

Tajuttomaan mieheen kiinnitetään myös defibrillaattori. Automaattinen laite ei kuitenkaan havaitse tarvetta, joten sähköiskua ei anneta.

Tällä välin paikalle on hälytetty myös ensihoitohenkilöstö. Ensihoitajat saapuvat paikalle ja vievät miehen sairaalaan.

Sairaalan ylilääkäri arvioi kirjoittamassaan lausunnossa, että potilaalle oli aiheutunut hengityksen estyminen ja sitä kautta aivojen hapenpuute.

Oikeudenkäynti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa jatkui perjantaina. Oikeudessa kuultiin todistajina poliiseja, jotka olivat paikalla, mutta eivät saaneet syytettä.

He olivat samalla linjalla kuin puolustus: koulutuksen mukaista toimintaa, mutta ikävä lopputulos.

Käräjäoikeus antaa jutussa tuomion myöhemmin.