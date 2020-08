HUSin alueella testattiin 9 200 pientä lasta koronan takia – vain kahdeksalla todettiin koronavirus

Lasten koronatartuntatilanne on pysynyt rauhallisena, vaikka koulut alkoivatkin. THL:n ja OKM:n koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen liittyvät koronasuositukset ovat kuitenkin aiheuttaneet päänvaivaa.

Koulujen ja päiväkotien alkaminen on ruuhkauttanut koronatestauksen, mutta lasten tartuntamäärät ovat pysyneet maltillisina.

HUSin alueella on testattu viimeisen neljän viikon aikana 9 200 alle 10-vuotiasta lasta, joista vain kahdeksalla on todettu koronavirus. Lapsille tehtyjen koronatestien määrä kolminkertaistui koulujen alettua 1 500:sta 4 500:aan testiin viikossa.

HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan koronatestiin pienellä kynnyksellä hakeutuminen on oikea tapa epidemian hallitsemiseksi myös kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, vaikka pienten lasten tartuntaluvut ovatkin verrattain pieniä.

– Järkevin toimintatapa on se, että lapsi pysyy kotona, kunnes hän on oireeton. Jos on epäily altistuksesta – joku läheinen on käynyt ulkomailla tai lähipiirissä on todettu koronaa, niin silloin lapsi pitää viedä ilman muuta testiin, Lehtonen toteaa.

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Tampereen sairaanhoitopiirissä alle 10-vuotiaille on tehty koko epidemian aikana yli 5 000 testiä, joista positiivisia on ollut ainoastaan yksi.

– Lasten testimäärät ovat nyt kasvaneet, mutta se ei ole näkynyt tartuntamäärissä ainakaan vielä. Tärkeintä on nyt se, ettei oireisena mennä kouluun tai päiväkotiin, eikä myöskään heti ulkomaan matkailun jälkeen, ja että oireiset, altistuneet lapset pääsevät testiin, TAYSin osastonylilääkäri, infektiolääkäri Jaana Syrjänen tähdentää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat 4. elokuuta kansallisen suosituksen turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen.

Suosituksessa todettiin, että varhaiskasvatukseen tai kouluun voi palata, mikäli oppilaan koronatestin tulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, vaikka oireet eivät olisi väistyneet kokonaan.

Virallista testitodistusta ei kuitenkaan tarvita.

– Päivähoidolla tai koululla ei ole toimivaltuuksia vaatia testitodistuksia, koska ne ovat perheen luottamuksellista terveystietoa, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiivisti THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronan tilannekatsauksessa torstaina.

Kouluissa palattiin kesälomien jälkeen lähiopetukseen elokuun alkupuolella.

OKM:n ja THL:n kansallinen suositus on herättänyt hämmennystä ja jopa väärinymmärryksiä. Monille on jäänyt epäselväksi, vaaditaanko hengitystieoireista kärsineeltä lapselta negatiivinen koronatesti ennen kouluun palaamista, vaikka tämän oireet olisivat jo loppuneet.

Testijonot ja tulosten odottelu on aiheuttanut ongelmia niin vanhemmille kuin päiväkotien ja koulun henkilökunnallekin.

– Olisi hyvä, jos saataisiin selkeä ohje terveysviranomaisilla, siitä kuinka monta oireetonta päivää edellytetään ennen kuin lähiopetukseen voi palata. Vanhemmat ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen, kun testitulosta on jouduttu odottamaan jopa viikon ajan, Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kommentoi.

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen vuonna 2015.

Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä puolestaan toteaa, että ”kansallisesta suosituksesta on ollut vaikeaa tehdä aukotonta tulkintaa”.

Tampereen kaupungin 6. elokuuta lasten vanhemmille toimittamassa, THL:n suosituksia mukailevassa ohjeistuksessa todettiin, että ennen testituloksen varmistumista on vältettävä kontaktia muihin.

– Olemme noudattaneet ohjeistusta ja tulkinneet sen siten, että päivähoitoon ja kouluun saa palata vasta sitten, kun lapsi on tehnyt negatiivisen testituloksen. Suosituksessa ei ollut selkeästi sanottu, että ei tarvitse odottaa negatiivista testitulosta, jos oireet ovat hävinneet, Järvelä harmittelee.

– Kaikista parasta olisi, ettei meidän tarvitsisi tehdä ollenkaan tulkintaa tällaisissa asioissa, hän tiivistää.

THL:n ja OKM:n koronasuositukset ovat aiheuttaneet väärinymmärryksiä.

Tampere päivitti omaa ohjeistustaan torstaina. Uudessa vanhemmille toimitetussa versiossa tarkennetaan sitä, että lapset, joiden oireet ovat loppuneet, voivat palata päiväkotiin ilman negatiivista testitulosta.

– Tämä helpottaa koulujen ja päiväkotien arjen toteuttamista erittäin paljon. Pirkanmaan tämänhetkiseen epidemiatilanteeseen mitattuna uusittu ohjeistus tuntuu oikeinmitoitetulta, Järvelä toteaa.

STT kysyi torstaina THL:n asiantuntijalääkäriltä Emmi Sarvikiveltä, miten kansallisia ohjeita tulisi tulkita. THL pyrki selventämään epäselvänä pidettyä ohjeistusta torstaina.

Voiko lapsen viedä päiväkotiin, jos koronatestin tulos on negatiivinen ja oireet ovat helpottamassa?

–Kyllä voi. Kun oireilu on selvästi vähenemässä, lapsi voi mennä päiväkotiin tai kouluun, vaikka oireet eivät olisi kokonaan loppuneet.

Jos oireet loppuvat, mutta koronatestin tulos viipyy, voiko lapsen silloin viedä päiväkotiin?

–Ei. Ohjeena on, että jos testi on otettu, tulosta odotetaan ennen kuin lapsi palaa hoitoon tai kouluun.

Testiaika on varattu, mutta lapsen oireet loppuvat ennen sitä. Voiko lapsi mennä päiväkotiin?

–Kyllä voi. Jos lapsi muuttuu oireettomaksi ennen testiä, testiajan voi perua ja lapsi voi palata päivähoitoon.

Lapsen koronatestin tulos on negatiivinen, mutta flunssa vain jatkuu. Pitääkö lapsi viedä testiin uudelleen?

–Jos lapsi näyttää olevan infektiokierteessä, riittää, että hänet viedään koronatestiin, kun oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran. Jos lapsi sairastuu selkeästi uuteen infektioon tai jos on syytä epäillä koronavirustartuntaa esimerkiksi altistumistilanteen jälkeen, hänet tulee viedä testattavaksi