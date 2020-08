Sukeltajat kohtasivat yllätyksen Suomenlahden pohjassa – ”möykky” olikin vanha ja todella hyvin säilynyt alus

Jouni Polkon mukaan löytö on historiallisesti merkittävä. Flöitit olivat suosittuja kauppa-aluksia 1600-luvulla, mutta niistä tiedetään varsin vähän.

Yli 20 vuotta hylkyjä harrastuksenaan tutkinut Badewanne-sukeltajaryhmä koki suuren yllätyksen Suomenlahdella. Maailmansotien aikaisten hylkyjen dokumentointiin erikoistunut ryhmä oletti löytävänsä pohjasta miinanraivausaluksen tai kuunarin. Sen sijaan pohjasta paljastuikin hollantilaisvalmisteinen flöitti 1600-luvulta.

Yltä voit katsoa sukeltajien kuvaaman videon hylyn luota.

Hylyn löytänyt Badewanne-ryhmän jäsen Jouni Polkko kertoo, että viranomaiset olivat löytäneet hylyn sattumalta merenpohjan kartoituksen yhteydessä. Polkko kuvailee hylkyä ”möykyksi meren pohjassa”.

Sukeltajat odottivat löytävänsä maailmansotien aikaisen raivaajan tai kuunarin, mutta vastassa olikin antiikkinen purjealus 1600-luvulta.

Hylky sijaitsee meren pohjassa 85 metrin syvyydessä Suomenlahden suulla, Hangon ja Hiidenmaan välisellä merialueella Suomen talousalueella.

– Sijainti oli sellainen, että arvelin sen olevan raivaaja ensimmäisestä maailmansodasta tai toisen maailmansodan aikana upotettu kuunari. Ne olisivat olleet kiinnostavia kohteita meille, kumpi hyvänsä se olisikaan ollut. Yllätyksekseni se ei ollut kumpikaan, vaan pohjalta löytyi vanhan purjelaivan hylky, Polkko kertoo.

– Hyvin nopeasti alkoi hahmottua käsitys, että ensinnäkin tämän täytyy olla hyvin vanha. Toisekseen alkoi tulla sellainen näkemys, että se on flöitti eli tällainen hollantilaistyyppinen kauppa-alus, ehkä 1600-luvulta.

Polkon mukaan flöitissä oli hyvin pullea runko, mutta kansi oli varsin kapea. Nämä tunnuspiirteet kiinnittivät sukeltajien huomion heti ensimmäisellä sukelluksella. Sukeltajat olivat yhteydessä flöitteihin erikoistuneeseen Tukholman yliopiston meriarkeologian dosenttiin Niklas Erikssoniin, joka piti löytöä hyvin mielenkiintoisena.

– Hylyssä näkyy monia flöiteille tyypillisiä ominaisuuksia, mutta sillä on myös yksilöllisiä piirteitä, kuten perän rakenne. Alus on ehkä alustyypin varhainen edustaja. Siksi hylky tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia alustyypin kehitystä, joka purjehti kaikilla maailman merillä ja loi edellytykset uuden ajan alun globalisaatiolle, Eriksson sanoo Badewannen julkaisemassa lehdistötiedotteessa.

Avomeritrooli oli paikoin vaurioittanut hylkyä.

Suomenlahdelta löytynyt flöitti on rungoltaan lähes ehjä ja säilynyt ikäisekseen erittäin hyvin. Avomeritrooli on repinyt sen mastot irti ja vaurioittanut kansirakenteita. Polkon mukaan olosuhteet 85 metrin syvyydessä ovat hyvin rauhalliset ja suosivat puuhylkyjen säilymistä.

– Itämeressä ei elä tällainen laivamato, joka valtameren puolella nakertaa puuhylyt kymmenissä vuosissa täysin olemattomiin. Itämeren olosuhteissa hylyt voivat varsinkin syvällä säilyä hapettomissa olosuhteissa pitkiäkin ajanjaksoja, Polkko kertoo.

Koska ryhmä ei ollut varautunut meriarkeologiseen sukellukseen, heillä ei ollut mukanaan mittausvälineitä. Polkko arvioi kuitenkin silmämääräisesti flöitin olleen noin 20 metriä pitkä.

Flöitti on kolmimastoinen ja tasapohjainen purjealus, joka suunniteltiin kauppa-alukseksi Hollannissa 1500-luvun lopulla. Sillä oli suuri lastinottokyky ja sitä voitiin purjehtia pienellä miehistöllä, jolloin se maksimoi voiton laivanvarustajalle. Polkon mukaan flöitti oli aikansa kaupallinen menestys ja vaikutti suuresti Hollannin kaupalliseen nousuun 1600-luvulla.

Polkko kertoo, että flöitti oli tuohon aikaan todella yleinen alus Itämeren liikenteessä. Hänen mukaansa jopa 80 prosenttia valtameren puolelta saapuvista laivoista olivat hollantilaisia flöittejä.

– Sen ajan aikalainen jossain hollantilaisessa satamassa olisi tuskin kiinnittänyt huomiota, että satama on täynnä flöittejä, koska se oli niin yleinen.

Yleisyydestä huolimatta flöiteistä ei Polkon mukaan tiedetä paljoa, koska piirustuksia ei ole säilynyt lukuun ottamatta joitain maalauksia ja kylkiprofiilikuvia. Siksi Suomenlahdelta löytynyt hylky on historiallisesti hyvin merkittävä.

Sukeltaja Jouni Polkon mukaan olosuhteet hylyn luona olivat kohtuulliset.

Polkko arvelee, että flöitti on saattanut upota myrskyssä kallistumisen tai vuodon seurauksena. Karille se tuskin on ajanut, sillä löytöpaikka on keskellä avomerta.

– Mitään näkyvää vauriota ei voida sanoa, mikä olisi liittynyt uppoamiseen. Todennäköisesti minkäänlaisissa sotatoimissa se ei ole uponnut, koska se on näin ehjä.

Sukellusryhmän tarkoitus on tuottaa tietoa uponneista hylyistä muun muassa kuva- ja videomateriaalia tutkimuksia varten. Jäsenten määrä on vuosien varrella vaihdellut, mutta tällä hetkellä Polkko arvelee jäseniä olevan noin 15. Flöittiä etsimässä heistä oli seitsemän.

Badewanne tekee yhteistyötä Suomen ja Viron siviili- ja sotilasviranomaisten kanssa. Badewanne on suomalainen järjestö, mutta siihen kuuluu sukeltajia useista eri maista.

Hylyn runko oli säilynyt lähes ehjänä.

Polkolla on pitkän sukellustaustansa myötä aiempaa kokemusta vastaavista löydöistä. Hän mainitsee Porvoon edustalta vuonna 2006 löytyneen Huis te Warmelo -fregatin hylyn ja vuonna 2003 Helsingin edustalta 30 metrisen sloop of war -tyyppisen kasuunihylyn. Muita Suomen aluevesiltä löytyneitä kuuluisia hylkyjä, joita Polkko ei kuitenkaan ole itse ollut löytämässä, ovat esimerkiksi Vrouw Maria ja Borstö I.

– Tämä löytö on aivan niiden tasoa. Se mikä tästä tekee hienoa, on nimen omaan se, että se on noin vanha ja runko on säilynyt ehjänä. Hylkytyyppinä flöitti on myös hyvin mielenkiintoinen.

Syvälle sukellettaessa ei Polkon mukaan voi koskaan tietää, millainen näkyvyys pohjassa on. Tämänkertaisia olosuhteita Polkko kuvailee kohtuullisen hyviksi. Pohjanäkyvyys oli hyvä ja virtaus pientä.

– On mahdollista, että pohjalla on sellainen maitomainen sakkakerros. Se voi olla pari kolme metriä pohjasta ja sen sisällä ei näe juuri mitään. Sakkakerroksen yläpuolella voi olla hyvin kirkaskin vesi. Huonossa tapauksessa sakkakerros on juuri hylyn kohdalla.

Hylyn löytymisestä uutisoi ensimmäisenä Yle.