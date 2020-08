Ylikomisario Pasterstein paljasti Suomen 10 aktiivisinta peltipoliisia: katso lista

Ylikomisario Dennis Pasterstein arvuutteli maanantaina Twitterissä, missä ajetaan eniten ylinopeuksia. Vastanneista vain noin joka kahdeksas tiesi oikean vastauksen.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi Twitter-tilillään listan Suomen maanteiden kymmenestä aktiivisimmasta liikenneturvallisuuskamerasta eli ”peltipoliisista”.

Liikennemäärään suhteutettuna eniten kuvia räpsinyt nopeusvalvontakamera löytyy Pirkanmaalta valtatien 9 varresta Akaan Kylmäkoskelta.

Listauksessa on mukana kamerat, joiden ohi on kulkenut vähintään kaksi miljoonaa ajoneuvoa. Kamerat on pisteytetty järjestykseen sen mukaan, montako kuvaa ne ovat napanneet sataa ajoneuvoa kohden. Voittajan tulos on 1,21 ja kymmenennelle sijalle yltänyt Tuusulanväylän (kantatie 45) Firan kamera räpsähti 0,83 kertaa.

Kaikkien pisteiden keskiarvo oli Pastersteinin mukaan 0,66. Vuosina 2016–2020 liikenneturvallisuuskamerat ovat mitanneet yli 646 miljoonan ajoneuvon nopeuden.

Pasterstein arvuutteli muutamaa päivää aiemmin Twitter-seuraajiltaan, tietävätkö nämä missä kamera välkkyy tiheimmin. Hän oli poiminut kyselyynsä kymmenen kärjestä neljä vaihtoehtoa. Eniten arvauksia sai listalla toiseksi sijoittunut Kehä III:n kamera Espoon Lommilassa, jota veikkasi yli puolet reilusta 500 vastaajasta. Kylmäkosken kameraa arvattiin vähiten, vain 12,8 prosenttia.

– Tällä kertaa kansa ei tiennyt oikeaa vastausta, Pasterstein toteaa.

Muut listalle yltäneet mittauspisteet sijaitsevat valtatiellä 3 Ikaalisissa, valtatiellä 12 Tampereella, Kehä I:llä Helsingin Myllypurossa, valtatiellä 25 Mäntsälässä, valtatiellä 9 Korpilahdella, Kehä I:llä Espoon Mäkkylässä ja valtatiellä 24 Hollolassa.