Mitä ajatuksia Fatim Diarran sähkö-Helkama herättää rikosoikeuden professorissa? ”Siinä on päätöksenteon kriisipiste”

Voiko se, että vihreiden varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra sai Helkamalta noin 3 000 euron sähköpolkupyörän, täyttää rikoksen tunnusmerkistön? Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ei ota suoraan kantaa Diarran tapaukseen, mutta pohtii kysymystä yleisellä tasolla.

Tolvasen mukaan yritykseltä saatu lahja voi koitua ongelmaksi, jos henkilö on luottamustoimessa päättämässä pyörien hankinnasta samalta yritykseltä. Helsingin kaupunki teki syksyllä 2019 päätöksen sähköavusteisten polkupyörien hankinnasta Helkamalta. Sama yritys on mukana Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmässä, jonka hankinnasta kaupungin liikenne- ja liikelaitos teki päätöksen jo vuonna 2015. Diarra on ollut Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2017.

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuutettu voidaan katsoa esteelliseksi vain silloin, jos voidaan katsoa, että päätös koskee suoraan häntä tai hänen läheistään, Tolvanen sanoo. Esteellisenä päätöksentekoon osallistuminen olisi virkavelvollisuuden rikkomista.

Tolvasen mukaan kaupunginvaltuustossa esteellisyyssäännökset ovat väljempiä kuin kaupunginhallituksessa tai kaupungin lautakunnissa.

Toinen mahdollinen rikosnimike, joka tapaukseen saattaisi liittyä, on professorin mukaan lahjusrikos tai -rikkomus. Se on virkavelvollisuuden rikkomista vakavampi rikos, koska se rapauttaa ihmisten luottamusta siihen, että päättäjät toimivat puolueettomasti. Silloin voidaan kysyä, onko lahja annettu siinä tarkoituksessa, että henkilö toimisi luottamustoimessaan lahjan antajan eduksi.

– Silloin pitäisi pystyä osoittamaan, että henkilö on ollut päättämässä sellaisesta hankinnasta, jossa Helkama on ollut mukana. Tai sitten että sellainen hankinta on tulossa, jossa Helkamalla on intressejä ja tämä henkilö on päätöksentekijänä, Tolvanen kertoo.

– Lahjusrikoksessa pitäisi pystyä osoittamaan, että lahja on annettu siinä tarkoituksessa, että henkilö suosisi luottamustoimessaan lahjan antajaa. Sen osoittaminen voi olla aika vaikeaa.

Rikosoikeuden professorin mukaan lahjusrikos voi olla kyseessä myös silloin, jos katsotaan, että lahja on annettu palkkiona siitä, että luottamushenkilö tai virkamies on toiminut aiemmin lahjan antajan eduksi toimessaan. Sen toteen näyttäminen on kuitenkin vaikeaa.

– Hän on ottanut vastaan lahjan, mutta jotta rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, pitää pystyä osoittamaan, että lahjalla on vaikutettu tai pyritty vaikuttamaan henkilön toimeen luottamustehtävässään. Siinä on kynnys aika korkea. Siinä edellytetään, että henkilö on sellaisessa asemassa, että hän pystyisi vaikuttamaan toimijan eduksi, eli joko päättämässä tai valmistelemassa etuja.

Tolvanen sanoo, ettei lähtisi tarkastelemaan tapausta ensisijaisesti rikoksena. Professorin mukaan voi silti kysyä, millaisen kuvan se antaa, että luottamushenkilö ottaa vastaan lahjan kiistattomalta intressitaholta.

– Silloin voi kysyä päätöksentekijän riippumattomuutta, joka on paljon laajempi kysymys. Joku teko voidaan katsoa jopa korruptioksi ilman, että se on rikos. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Vaikuttaminen päätöksentekijään ei välttämättä ole ongelmatonta, vaikkei siinä mitään rikosta olisikaan tapahtunut.

Professorin mukaan tapauksesta tulisi oppia se, että luottamushenkilöiden tulisi olla entistä tarkempia ottaessaan vastaan ilmaisia lahjoja, sillä eteen voi tulla tilanne, jossa joutuu päättämään lahjan antajan edusta.

– Siinä on päätöksenteon kriisipiste. Ei tarvitse ihmetellä, jos joutuu rikosepäilyn kohteeksi, jos on ottanut lahjan vastaan ja äänestänyt lahjan antajan eduksi. Silloin saattaapi olla, että poliisi ottaa yhteyttä.

Torstaina Fatim Diarra kertoi päätyneensä maksamaan pyöränsä asiasta heränneen keskustelun vuoksi. Diarra kertoi IS:lle ymmärtäneensä, että poliittisessa asemassa olevan pitää olla tarkka omasta toiminnastaan.

– Somessa ja varsinkin Instagram-maailmassa kaupallinen yhteistyö on aika tavallinen asia. Ajattelin, että tämä olisi ollut todella loistava kaupallisen yhteistyön aihe, mutta ymmärsin, että poliittisessa roolissa toimiessa pitää olla tarkka siitä, että oma toiminta ei vaaranna niitä asioita, joita haluaa maailmassa edistää.

Diarran mukaan hän oli ehdottanut Helkamalle kaupallista yhteistyötä Instagramissa, koska hänen mielestään Helkaman mainonta ei ollut tarpeeksi monimuotoista.

– Olen musta ja ylipainoinen, joten ajattelin, että voin oman esimerkin avulla tehdä kaupallista yhteistyötä, jossa on vahva kehopositiivinen sanoma. Ajattelin laittaa itseni likoon asian puolesta.

