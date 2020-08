Näin Martti ja Eeva Ahtisaaren toipuminen koronasta on sujunut – Marko Ahtisaari kertoo Ylellä

Marko Ahtisaari kertoi vanhempiensa, Eeva ja Martti Ahtisaaren, toipumisesta koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Marko Ahtisaari kertoi Ylen Aamu-tv:ssä vanhempiensa voinnista koronan aiheuttaman taudin sairastamisen jälkeen.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti rouva Eeva Ahtisaaren koronavirustartunnasta lauantaina 21. maaliskuuta. Myös presidentti Martti Ahtisaarella todettiin koronavirustartunta, joka varmistui varmistui maanantaina 23. maaliskuuta 2020.

Marko Ahtisaarelta kysyttiin Ylen haastattelussa vanhempien vointia nyt.

– Kyllä he toipuvat kotona. Tuossa iässä tauti on hyvinkin arvaamaton. Keväällä mentiin päivä kerrallaan, hän sanoi.

– Olen kiitollinen kai ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta Nyt kun on kesä on voinut enemmän ulkona

Äiti kysyy hänen mukaansa häneltä koko ajan, ”mistä ne juhlaviikkojen striimit tulevat ja mitä kannattaisi katsoa”.

Marko Ahtisaari on Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja.

Koronan takia tapahtumia voi katsoa striimattuina eli suoratoistoina Internetissä.

– Hänellä on uteliaisuus kulttuuria ja kokemuksia kohtaan. He ovat sairastaneet ja he eivät enää tautia saa. Voin nähdä heitä lähes päivittäin, Marko Ahtisaari sanoi.

Eeva Ahtisaari sai tartunnan todennäköisesti Musiikkitalolla järjestetystä naistenpäivän konsertista, johon hän osallistui kutsuvieraana.

Martti Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1994–2000. Hän tuli valituksi Sdp:n listoilta ja nousi presidentiksi päivänpolitiikan ulkopuolelta.

Martti Ahtisaari palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008. Hänet on palkittu lisäksi Unescon rauhanpalkinnolla.

Martti Ahtisaari tunnetaan myös Namibian hyväksi tekemästään työstä. Hän toimi YK:n Namibia-valtuutettuna 1980-luvun vaihteessa ja oli järjestämässä maan rauhanomaista itsenäistymistä.