Suomalainen kohuttu sukellusvene koeajolla – suora lähetys

Lahtelaisvalmisteinen Pingvin-sukellusvene lähtee tänään koeajolle. Sukellusvene herätti 1970-luvun alussa pienoisen kohun, ja nyt se on kunnostettu. Seuraa koesukellusta suorana.

Se on pieni, se on näppärä, se on suomalainen sukellusvene.

Lahtelainen sammakkomiesryhmä sai vuonna 1970 valmiiksi yksipaikkaisen sukellusveneen. Aikalaisuutisissa Pingvin U-1 herätti suuren huomion, sillä kyseessä oli ensimmäinen kotimainen sukellusvene sitten Pariisin rauhansopimuksen.

Vuosikymmenten varrella Pingvin on ollut satunnaisessa käytössä – kaikessa hiljaisuudessa. Lahden Pingviinit ry:n aktiivit ovat saaneet sukellusveneen nyt peruskorjattua, ja sen matka pinnan alla jatkuu.

ISTV seuraa sukellusveneen laskemista vesille suorassa lähetyksessä noin kello 11.30 alkaen.

Pieni sukellusvene on niin sanottua puolikuivaa mallia, eli käytännössä sukellusveneen ohjaajan pää on kuvun sisällä pinnan yläpuolella. Vartalo on sen sijaan veden alla.

Pingviinit saivat aikoinaan idean sukellusveneen rakentamiseen amerikkalaisesta sukellusalan julkaisusta. Piirustukset irtosivat 40:llä markalla, eli nykyrahassa noin 60:llä eurolla, eivätkä tarvikkeetkaan olleet lopulta kovin kalliit. Ne maksoivat rakentajille 2 000–2 500 markkaa, eli nykyrahassa mitattuna noin 3 000–3 700 euroa.

Kunnostetun Pingvin-sukellusveneen koeajo tulee olemaan väistämättä jännittävä tilaisuus. Samalla se on muistutus hienosta uutistapahtumasta vuosikymmenten takaa.

Sukellusvene pääsee tositoimiin uudessa maalipinnassa ja entistä ehompana. Tule mukaan suoraan lähetykseen!