Käräjäoikeus antaa julki Lahden epäillyn putkapahoinpitelyn videon

Epäillyn pahoinpitelyn uhri hyväksyi julkaisemisen.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa julki Lahdessa tapahtuneen epäillyn putkapahoinpitelyn valvontakameratallenteet.

Yhden poliisin ja kahden vartijan epäillään pahoinpidelleen törkeästi miehen Lahden poliisiaseman säilytystiloissa. Mies meni elottomaksi, mutta hänet saatiin elvytettyä.

Koko tapahtuma tallentui säilytystilojen valvontakameroille. Tapauksen tutkinnanjohtaja toiminut syyttäjä Tapio Mäkinen oli aiemmin leimannut tallenteet salaisiksi pahoinpitelyjutun esitutkinta-aineistossa.

Videot tulivat käräjäoikeudessa kuitenkin julkisiksi. Ne katsottiin oikeudessa keskiviikkona. Perjantaina käräjäoikeus päätti, että videoista voidaan luovuttaa myös kopioita niitä pyytäneille tiedotusvälineille.

Oikeudenkäyntien julkisuuslain perusteella julkinenkin video voitaisiin antaa vain käräjäoikeudessa katseltavaksi, jos olisi syytä olettaa kopioiden luovuttamisen johtavan yksityisyyden suojan loukkauksiin. Vaikka tallenteet tulivat keskiviikkona julkisiksi, oikeus joutui siis vielä pohtimaan, annetaanko niistä kopioita vai saako videot tulla vain katsomaan oikeustalolle.

– – Kopioita ovat pyytäneet tiedotusvälineet, joilla on omat itsesääntelynormistonsa. Kopion luovuttaminen ei tarkoita, että tiedotusvälineet laittavat sen sellaisenaan julki, vaan on blurrauksia ja muuta, oikeuden puheenjohtaja Heidi Myllys totesi.

Epäillyn pahoinpitelyn uhri ei vastustanut kopioiden luovuttamista. Syytetyillä puolestaan ei ollut lausuttavaa asiaan.

IS on yksi tallenteita pyytäneistä tiedotusvälineistä. Toistaiseksi on epäselvää, millä aikataululla käräjäoikeus pystyy tallenteet toimittamaan.