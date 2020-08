Tänään vielä hellettä – viikonloppuna tuulista ja sateista

Lännessä ja pohjoisessa etelälounainen tuuli voimistuu vähän.

Sää on aurinkoista maan etelä- ja keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjanmaan suunnalla tulee jokunen iltapäiväkuuro.

Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa monin paikoin, illalla enää Pohjois-Lapissa.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 22 – 26 astetta, idässä ja pohjoisessa 21 – 24 astetta, Keski-Lapissa 17 – 21 astetta ja Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.

Lauantaina etelälounainen tuuli navakoituu. Pilvisyys lisääntyy ja lounaasta leviää kuuroittaisia ja paikoin runsaita sateita ensin maan koko länsiosaan. Iltapäivän ja illan kuluessa sateet liikkuvat itään. Etenkin lännessä myös ukkostaa.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 19 – 23 astetta, lämpimintä on idässä, pohjoisessa ollaan 20 asteen vaiheilla ja Luoteis-Lapissa on noin 15 astetta.

Sunnuntaina on yhä lounaistuulista. Sateet ja ukkoset painottuvat itään ja pohjoiseen. Lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja mutta on jo aurinkoisempaa.

Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa vähän alle 20, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.