Suomessa ja monissa suomalaisten suosimissa matkailumaissa koronatestaus on moninkertaistunut viime viikkoina.

Torstaina THL kertoi jälleen uusista vahvistetuista tautitapauksista Suomessa. Testissä positiivisen tuloksen sai Suomessa 37 ihmistä.

Viime viikon aikana Suomessa todettiin 131 uutta tautitapausta. Edellisellä viikolla uusia tapauksia oli hieman enemmän, 168 kappaletta. Aivan viimeisimmissä seitsemän päivän tarkastelujaksoissa tapausmäärät ovat jälleen hienoisessa kasvussa. Raportointiviiveet voivat kuitenkin vielä vaikuttaa aivan viimeisimpiin tarkasteluihin, joten niiden perusteella ei voi vielä tehdä varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien laskusta.

Tartuntamäärissä on kuitenkin ollut selvä nousu viime viikkoina. Tapausmäärät ovat nousseet Suomessa kesä-heinäkuun muutamasta kymmenestä päivittäisestä nyt yli sataan viikoittaiseen vahvistettuun.

Samaan aikaan testimäärät ovat Suomessa suorastaan räjähtäneet.

Ihmiset ovat koulujen ja töiden alkamisen kynnyksellä hakeutuneet testeihin niin paljon, että viikko toisensa jälkeen testejä tehdään enemmän kuin kertaakaan ennen epidemian aikana.

Kun testejä tehdään enemmän, on luonnollista, että myös positiivisia tuloksia löytyy enemmän.

Entä kuinka sitten positiivisten testien osuus kaikista tehdyistä testeistä on kehittynyt?

Kuvaajasta nähdään, että vaikka elokuun alussa tilastossa oli pieni nousu, se on nyt jo taittunut. Viime viikolla positiivisten testien osuus oli 0,19 prosenttia, eli positiivisen tuloksen sai joka viidessadas testattu. Toissa viikolla sama luku oli 0,36 prosenttia (joka 277:s).

Monessa maassa Euroopassa tilanne näyttää samalta. Eli tapausmäärät ovat kasvussa, mutta myös testimäärät ovat moninkertaiset kesän testaukseen. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Saksassa tilanne on viime viikkoina ollut hyvin samanlainen kuin Suomessa. Testimäärät ovat epidemia-ajan suurimmat, ja osin siksi tapausmäärät ovat kasvussa. Kaikissa näissä maissa silti myös positiivisten osuus on hienoisessa kasvussa, muttei lähelläkään kevään huippulukuja.

Italiassa on testattu koko kesä tasaista viikkovauhtia, ja elokuun aikana 14 päivän tuore raja-arvo on lähtenyt hitaasti nousuun. Eilisen luku on Italiassa 10,7.

Kreikassa samainen 14 päivän raja-arvo on yli 15, eli korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin epidemian aikana. Testimäärät ovat kuitenkin sielläkin moninkertaiset huhtikuun huippuviikkoihin verrattuna.

Ruotsissa testimäärät ovat ECDC:n mukaan olleet laskussa jo viikkoja, samoin positiivisten osuus. Elokuussa tapausmäärät ovat kuitenkin kääntyneet länsinaapurissakin hienoiseen nousuun.

Virossa testimäärät ovat selkeässä kasvussa myös, mutteivät vielä samalla tasolla kuin keväällä, jolloin Virossa kansalaisia testattiin asukaslukuun suhteutettuna huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.