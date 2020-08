Vähävaraisille ilmaiseksi jaettavat kasvomaskit loppuivat kesken Kotkan sosiaalitoimistossa. Tiskillä on käynyt vähävaraisten lisäksi myös hyvätuloisia, päivä toisensa jälkeen.

Kymenlaakson kaikissa kasvomaskeja jakavissa pisteissä on tehty havaintoja siitä, että maskeja ovat hakeneet vähävaraisten ihmisten lisäksi myös hyvätuloiset kansalaiset.

Yllä olevasta videosta näet ja kuulet kotkalaisten kommentteja ilmaisista kasvomaskeista.

Ilta-Sanomat vieraili Kotkan sosiaalitoimistossa, jossa kasvomaskit ovat kelvanneet eri kansanosille erittäin hyvin. Sosiaalitoimiston alaovelle kiinnitetystä kyltistä selviää heti, että maskit ovat päässeet jo loppumaan.

Vähävaraisille jaettavaksi tarkoitetut kasvomaskit pääsivät loppumaan Kotkassa.

Sisällä tiskin takana istuvat asiakasneuvojat Vesa Syrjänen ja Mikko Hohti kertovat, että jakelupaikalla on ollut ajoittain ihmisiä miltei ruuhkaksi asti.

– Meidän tilamme eivät ole tähän tarkoitukseen kaikkein käytännöllisimmät. On tuntunut siltä, että nyt on ollut vähän sellaista hysteriaa ilmassa, Syrjänen pohtii.

Paikalla ei ole kokeneiden asiakasneuvojien mukaan käynyt pelkästään vähävaraisia.

– Kyllä täällä on käynyt ihmisiä laidasta laitaan. Täytyy vain toivoa, että maskit menevät oikeaan käyttöön.

Kasvomaskeja hakevia ihmisiä on ollut Kotkan sosiaalitoimistossa ajoittain lähes ruuhkaksi asti. Joukossa on ollut myös selkeästi hyvätuloisia.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote vastaa kasvomaskien jakamisesta Kouvolan, Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän sosiaalitoimistoissa.

Kymsoten johtava sosiaalityöntekijä Tarja Mäntynen kertoi jo aiemmin Ilta-Sanomille, että asiakasneuvojien kuvailemia tilanteita on raportoitu ympäri Kymenlaaksoa.

– Meidän työntekijät asuvat samalla paikkakunnalla, niin kyllähän he tuntevat ihmisiä muista yhteyksistä. Siellä on tunnistettu työssä käyviä henkilöitä, mutta emme tietenkään voi heidän kokonaistilannettaan tietää, Mäntynen kertoi.

Kasvomaskien loppumisesta ilmoitettiin oviin kiinnitetyillä lapuilla.

Kotkan kaupungin vt. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas kertoo vastaavanlaisista havainnoista. Hän on keskustellut asiasta Kymsoten kanssa.

– Olimme tänään Kymsoten kanssa yhteydessä Kotkan maskienjaosta. Siellä tuli esiin se, että niitä on jaettu ja haettu hyvin runsaasti. Toki ohjeistus on ollut se, että jokaisella vähävaraiseksi itsensä kokevalla on oikeus saada maski käyttöönsä.

Kytökangas näkee kasvomaskien suosiossa myös hyviä puolia, vaikka kaikki ei näytäkään sujuvan täydellisesti.

– Ajattelen myös niin, että tämä on meille yhteinen asia. Mieluummin ehkä niin, että maskeja haetaan, kuin että niitä ei haettaisi ollenkaan. Olisin enemmän huolissani siitä, jos maskeja ei haettaisi lainkaan. Koronaviruksen leviämisen uhka on edelleen mitä ilmeisin, vaikka Kymenlaaksossa tartuntatapauksia on ollut varsin vähän.

Kotkan monumentaalista funktionalismia edustava kaupungintalo kohoaa aivan sosiaalitoimiston naapurissa, ja edessä aukeaa aurinkoinen torimaisema. Kasvomaskeja näkyy katukuvassa harvakseltaan. Tilaakin on toisaalta niin paljon, että turvavälit pysyvät riittävinä.

Keskellä toria vastaan astelee kotkalainen Erno Tolonen.

– En ole kyllä käynyt hakemassa maskia. Hankin itse maskini, jos tarvitsee.

Mitä mieltä Tolonen on siitä, että kansanmaskeja ovat hakeneet myös hyvätuloiset?

– Aika erikoiselta kuulostaa. Jos on varaa hankkia maskit itse, niin miksi pitää ottaa niiltä, joilla ei ole?

Erno Tolonen aikoo ostaa maskinsa itse.

Kauppakeskuksen edessä lähtöä tekevä Airi Pyysalo on saanut päivän ostosreissun hoidettua, ja nyt edessä on pyöräily kohti kotia. Hän ei ole hakenut ilmaismaskeja, eikä meinaa niitä hakeakaan.

– En ilkene käydä hakemassa, vaikka paljon rikkaammat käyvät. Olen köyhä ja eläkeläinen, mutta en hae!

Mitä mieltä Pyysalo on siitä, että kasvomaskit näyttävät kelpaavan muille kuin vähävaraisille?

– Hävettää niiden muiden puolesta – että kehtaavat! Minulla on neljä maskia kassissa. Olen ostanut ne apteekista.

Kasvomaskia Pyysalo on käyttänyt kaupassa ja viimeksi muun muassa kampaamossa.

– Ruokakaupassa olen käyttänyt maskia, mutta nyt ne olivat kassin pohjalla. Pysyin kaukana kaikista, enkä puhunut kenellekään.

Airi Pyysalolta ei herunut ymmärrystä maskeja hamstraaville hyvätuloisille.

Torikahville on puolestaan istahtanut kotkalainen Heikki Elovirta. Hän on vetäissyt kasvomaskin pois suunsa edestä sen jälkeen, kun on tullut sisältä ulos ja turvallisen etäisyyden päähän muista.

– Ostin Prismasta kymmenen kappaleen pakkauksen, ja hinta oli muistaakseni yhdeksän euroa. Kävelen aika paljon luonnossa. Jos menen bussiin ja kauppakeskukseen, laitan maskin pariksi tunniksi. Sitten olen jo kotona. Joka päivä ei ole tarvetta, joten näillä pärjää pitkään.

Heikki Elovirta ei saanut ilmaisia kasvomaskeja. Onneksi kymmenen maskin pakkaus ei ole päässyt vielä loppumaan.

Elovirta on käynyt hetkeä aiemmin tarkistamassa Kotkan sosiaalitoimiston maskitarjonnan, mutta tulos on vesiperä.

– Kävin katsomassa ja huomasin, että ne olivat jo lopussa. Minullakin on pieni eläke, joten kehtaan kyllä mennä. Kyllähän se on noloa, jos toiset vievät ne. Jos huomenna on taas maskeja, niin menen kyllä hakemaan.

Elovirta saattaa hyvinkin olla oikeilla jäljillä. Sosiaalitoimiston ovenpieleen kiinnitetyssä kyltissä lupaillaan, että kasvomaskeja on tarjolla aikaisintaan perjantaina 21. elokuuta.