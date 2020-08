Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen mainitsee kaksi pääsyytä elokuussa kasvaneille tartuntaluvuille.

Koronatartuntojen kaksinkertaistuminen viimeisen kahden viikon seurantajaksolla selittyy Skopjen-lennoilla todetuista tautitapauksista, sanoo Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.

– Tietysti ne tartunnat ovat Suomeen tulleet ja infektioriski on aina olemassa. Todellisia lukuja ne ovat. Tässä pitää olla tarkkana ja tehdä diagnostiikkaa. Luvut eivät ole olleet kauhean korkeita, koska kesällä lähdettiin tosi matalista lukemista ja nyt kun diagnostiikka on lisääntynyt, tautitapauksia on tietenkin löytynyt, Julkunen arvioi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuoreimmalla kahden viikon seurantajaksolla tartuntoja on raportoitu 310, kun edellisen vastaavan jakson tartuntamäärä oli 160. Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneilla lennoilla on todettu viimeisen parin viikon aikana jo 60 koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan tartunnanlähde on ollut HUSin alueella viime viikkoina tiedossa vain 25–40 prosentilla sairastuneista. Tartuntamäärät ovat HUSin alueella kaksinkertaistuneet elokuun ensimmäisten viikkojen aikana.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi THL:n ja sosiaaliterveysministeriön torstain tilannekatsauksessa, että yksi syy tapausten lisääntymiseen on se, että koronatestejä tehdään nyt enemmän kuin aiemmin.

– Testaus on moninkertaistunut. Kun enemmän testataan, myös enemmän löydetään. Tällä hetkellä noin kaksi näytettä tuhannesta on positiivisia, Puumalainen kertoi.

Löydoksiä on tehty ylilääkärin mukaan ”ilahduttavan vähän”.

– Tiedämme, missä epidemian suhteen tällä hetkellä mennään. Alueellisesti tautitapaukset painottuvat voimakkaasti pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen. Muualla Suomessa on lähinnä yksittäisiä tapauksia tai pieniä ryppäitä, Puumalainen sanoi.

Viimeisen vuorokauden aikana uusia tapauksia on raportoitu THL:n rekisteriin 37. Tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,3–1,5. Vielä kesän kynnyksellä tartuttavuusluku oli painunut alle yhden ja uusia tapauksia todettiin kesäkuussa keskimäärin viisi päivässä.

– Heinäkuun lukuihin nähden on selvää nousua. Tässä täytyy olla tietenkin valppaana. Skopjen-lennot ovat kuitenkin nostaneet lukuja selvästi. Tautiaktiivisuus Suomessa oleskelijoiden keskuudessa on vielä hyvin vähäistä, Julkunen sanoo.

Virusopin professorin mukaan vielä ei voida sanoa, että koronavirusepidemian toinen aalto olisi alkanut.

– Viikoittaisten tautitapausten määrä on pikkuisen noussut verrattuna heinäkuuhun, mutta nousun taso on pysynyt vakaana viimeisen parin viikon aikana. Ei ole selvää jatkuvaa nousutrendiä, enkä missään tapauksessa puhuisi toisesta tautiaallosta, Julkunen pohtii.

Tartuttavuuslukua sotkevat Skopjen-lennoilla todetut tartunnat, virusopin professori sanoo. Toisaalta testejä on tehty elokuussa noin 10 000 päivässä, kun niitä vielä heinäkuussa tehtiin yli puolet vähemmän.

– Pitäisi katsoa, mistä tilanne on syntynyt ja mistä tautitapaukset ovat tulleet. Onko siinä oikeasti vahvempi nousutrendi vai onko kyse siitä, että tautitapauksia on kesän jäljiltä enemmän, koska diagnostiivinen aktiivisuus on huomattavasti isompaa tällä hetkellä?, Julkunen huomauttaa.