Terapeuttina tiedän, että sillan alta näkee meren, kerrostalokotien lämmittävät valot, tundran koskemattoman luonnon: arjen parhaimmillaan – ja paljaimmillaan, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Terapeutti Maaret Kallio tässä taas, koskettavasti hei.

Terapeuttina tiedän, että kalenterin mukaan on se aika vuodesta, kun kesä alkaa luoda meihin raukeat kasvonsa. On kuin katselisi itseään arkisen rakastelun jälkeen ymmärtäessään, että tuossa se taas oli ja nyt on aika nousta lattialta.

Kesä. Se on juhlinut kauan, mutta enää sekään ei jaksa. Terapeuttina tiedän kesän kaipaavan nyt arkea. Arkea kaipaat myös sinä. Olen tuota ajatusta toistellut nyt kaksisataa vuotta, vaikka itsestäni aika tuntuu minuutilta (elämän virrassa).

Vietin kesäni metsässä keijujen, peikkojen, oravienkin kanssa. Kesän lopun kunniaksi pyysin, että tekisimme kaikki listan kesällä oppimistamme asioista, jotka tiesimme jo ennen kesää.

Keijut, peikot, oravatkin vetäytyivät kattohuoneistoihinsa kirjoittamaan. Kun he saapuivat arkoina listojensa kanssa, luki niissä kaikissa sama asia, jonka olin etukäteen kirjoittanut niihin, koska terapeuttina tiedän, mitä kannattaa tuntea.

Listoissa luki: ”Arki on suurta juhlaa.” Kun näin listan, leikin purskahtavani itkuun. Myös keijut, peikot, oravatkin leikkivät purskahtavansa itkuun. Tuo aito, spontaani itku antoi arkeen voimaa ja samalla oivalsin terapeuttina: arki on voimaa.

Arki, tiedän terapeuttina, koostuu pienistä hetkistä täynnä pienen hyvän hellyyksiä. Vastaanotolleni on vuosisatojen saatossa saapunut sellaisiakin, joille arki on iso haiseva limakasa, jonka alle on tukehtua, ei saa henkeä, ahdistaa, voimat loppuvat, ei jaksa, ei jaksa, yksinäisyys, sairaus, sairaus, kuolema.

Heille olen sanonut: Olet väärässä. Arki koostuu pienistä hetkistä täynnä pienen hyvän hellyyksiä.

” Ja hellyys, 4–5 tärkeää kirjainta kuvaamassa hyvyyttäsi.

Toisin kuin terapeutti ihminen on usein pihalla.

Ihminen on se, joka hytisee sillan alla KonMari-laatikossaan eikä näe, kuinka hyvin hänellä on. Terapeuttina tiedän, että sillan alta näkee meren, kerrostalokotien lämmittävät valot, tundran koskemattoman luonnon: arjen parhaimmillaan – ja paljaimmillaan.

Terapeuttina tiedän, että ihminen selviää kaikesta, kun hän ymmärtää, että ei ole olosuhteita, erääntyneitä laskuja, irtisanomisia tai pelkoa oman talouden kaatumisesta. Nuo asiat ovat vain asiakkaan päässä estämässä rakastumista arjen suht pohjattomaan kauneuteen.

Ja hellyys, 4–5 tärkeää kirjainta kuvaamassa hyvyyttäsi, kun et halaa koronaviruksen aikana; kun osoitat nälkäiselle lapselle jääkaappia; kun et vie kissaa lopetettavaksi, vaan jätät sen nauttimaan talvesta mökillä, voi kuinka itsekin kaipaisit samaa rauhaa, mutta on kirjoitettava, puhuttava, parannettava.

Olen terapeutti, kirjoitan omista ajatuksistani liikuttuneena niitä näitä arjesta, tunteista, sinusta, meistä, Piippolan vaarilla oli talo, ole minulle hellä niin olet hellä myös itsellesi, tähän loppuun jotain paskaa arjesta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.