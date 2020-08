Fatim Diarra ei koe käyttäneensä poliittista asemaansa hyväkseen pyörää pyytäessään.

Vihreiden varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran saama ilmainen sähköpyörä on herättänyt ihmisissä ihmetystä.

Diarra kertoi keskiviikkona Facebookissa pyytäneensä Helkamalta ilmaista sähköpyörää ja myös saaneensa sellaisen. Tapaus nostatti keskustelun siitä, käyttikö Diarra poliittista asemaansa hyväkseen arvokkaan pyörän hankkimisessa.

Torstaina alkuillasta Diarra kertoi päätyneensä lopulta maksamaan pyöränsä asian herättämän keskustelun vuoksi.

– Koska yhteistyö Helkaman kanssa on herättänyt kysymyksiä rajanvedosta sosiaalisen median yhteistyön, vaikuttamisen ja poliittisen toiminnan välillä, katsoin parhaimmaksi vaihtoehdoksi purkaa yhteistyösopimuksen ja ostaa sähköpyörän omakseni, Diarra kirjoittaa.

Diarra kertoo IS:lle ymmärtäneensä, että poliittisessa asemassa olevan pitää olla tarkka omasta toiminnastaan.

– Somessa ja varsinkin Instagram-maailmassa kaupallinen yhteistyö on aika tavallinen asia. Ajattelin, että tämä olisi ollut todella loistava kaupallisen yhteistyön aihe, mutta ymmärsin, että poliittisessa roolissa toimiessa pitää olla tarkka siitä, että oma toiminta ei vaaranna niitä asioita, joita haluaa maailmassa edistää.

Diarra ehdotti Helkamalle yhteistyötä, koska hänen mielestään Helkaman mainonta ei ollut tarpeeksi monimuotoista.

– Itse en näytä maailman eniten pyöräilijältä. Olen musta ja ylipainoinen, joten ajattelin, että voin oman esimerkin avulla tehdä kaupallista yhteistyötä, jossa on vahva kehopositiivinen sanoma. Ajattelin laittaa itseni likoon asian puolesta.

– Kerroin Helkamalle, kuka olen ja mitä teen. Kerroin, että olen kehopositiivinen, rodullistettu nainen.

Diarra ei koe käyttäneensä poliittista asemaansa hyväkseen pyörää pyytäessään. Hän uskoo saaneensa pyörän oman Instagram-aktiivisuutensa perusteella.

– Ajattelen, että tapani toimia Instagramissa oli se merkityksellinen asia.

Diarralla on Instagramissa noin 5000 seuraajaa, jotka hänen mukaansa muodostavat hyvin spesifin kohderyhmän.

Fatim Diarra kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että tapaus herätti keskustelua.

– Toivon, että joku on nähnyt minut ajamassa sähköpyörällä ja näyttämässä, miten sähköpyörä on hyvä väline myös ylipainoiselle ihmiselle. Jos se on jotain ihmistä motivoinut lisäämään omaa arkiliikuntaa, niin en voi olla mitään muuta kuin todella tyytyväinen.

Mutta se olisi varmaan onnistunut myös niin, että hankkii itse sen pyörän eikä pyydä sitä ilmaiseksi?

– Kyseessä oli ihan tavanomainen kaupallinen yhteistyö.

Diarra kertoo ottaneensa tapauksen nostattaman keskustelun ilolla vastaan.

– Valtavan hyvä, että käydään keskustelu poliitikkojen roolista. Ajattelen, että elämme murrosta. Uskon, että tämä keskustelu parantaa sosiaalisen median kulttuuria.

Millä tavalla keskustelu voi parantaa sosiaalisen median kulttuuria?

– Se riippuu siitä, mihin me tässä keskustelussa päädymme. Tämä on Suomessa vielä aika uusi asia. Ehkä on totuttu siihen, että ihmiset mainostavat, että oman kylän makkara on paras tai että Helsingin jäätelötehtaan jäätelö on parasta. Mutta sosiaalinen media on tässä uutta. On hyvä selvittää, missä menee raja ammattipoliitikon, täyspäiväisen poliitikon ja vaikuttajan välillä. Niiden rajojen hämärtyminen ei ole hyvä asia.

Diarra ei itse ole vielä muodostanut mielipidettään siitä, pitäisikö poliitikkojen osallistuminen kaupalliseen yhteistyöhön olla nykyistä hyväksyttävämpää.

– Mielestäni meidän pitää käydä keskustelu siitä. Oma mielipiteeni on, että pitää olla hirvittävän tarkka siinä, miten toimii.

– Olen avannut tämän keskustelun, mutta avaus ei tarkoita, että olisin asian kannalla. Se tarkoittaa sitä, että minusta on typerää sementoida omaa positiotaan ennen kuin on käyty laaja keskustelu.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.