Helsingin kirjamessut tänä vuonna vain verkossa, koronatilanne yllätti Turun järjestäjät: ”Ykkösajatus on, että tapahtuma pystyttäisiin vielä järjestämään”

Helsingin kirjamessut korvataan verkkotapahtumalla. Turussa vastaavaa ei ole suunniteltu.

Helsingin kirjamessujen fyysinen tapahtuma on peruttu koronatilanteen vuoksi. Messut järjestetään tänä vuonna verkossa.

Päätöksellä on yhteys Suomen kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton torstaina julkaistuun kannanottoon, jonka mukaan suurten kirjamessutapahtumien järjestäminen ei ole tänä vuonna järkevää.

Turun kirjamessujen kohtalo on sen sijaan vielä epävarma. Järjestäjät tiedottivat torstaina, että tapahtuma joudutaan siirtämään pois lokakuun alusta. Turun messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen kuitenkin toivoo, että messut voitaisiin järjestää vielä kuluvan vuoden puolella.

– Kirjamessut on tehty jo aika pitkälle valmiiksi tässä kohtaa. Olisi sääli menettää kaikki se tehty työ. Kaikkien etu ja intressi olisi, että messut pystyttäisiin järjestämään. Turvallisuus on ensisijaista, mutta eihän kukaan voi suoralta kädeltä sanoa, mikä koronatilanne on vaikka kahden tai kolmen kuukauden kuluttua, Pekkanen kertoo IS:lle.

– Lähetämme kaikille 120 kumppanillemme kyselyn heidän tahtotilastaan. Kirjailijoilta itseltään ei ole tullut viestiä, että tapahtumaa ei pitäisi järjestää. Mutta totta kai jokainen harkitsee itse oman osallistumisensa.

Pekkasen mukaan vallitseva tilanne tuli järjestäjille yllätyksenä.

– Totta kai tämä tulee yllätyksenä. Tautitilanne muuttui hyvin nopeasti kahdessa viikossa sen jälkeen, kun tulimme elokuun alussa töihin. Kesän perusteella vaikutti siltä, että kaikki on hyvin ja voisimme edetä normaaliin tapaan asioissa.

Kirjamessujen perumisen taloudelliset seuraukset olisivat Turun messukeskukselle merkittävät.

– Se olisi ilman muuta huomattava taloudellinen takaisku. Turun kirjamessut ovat koko talon toiseksi suurin tapahtuma.

– Ykkösajatus meillä on, että tapahtuma pystyttäisiin vielä järjestämään. Koronatilanne on vähän erilainen eri puolella Suomea. Messutaloissa on eroja, ja Turussa voidaan ehkä helpommin järjestää turvallinen tapahtuma. Täällä massat eivät ole niin suuret.

Turun kirjamessuja ei järjestetä tänä vuonna ainakaan vielä lokakuun alussa.

Helsingissä perumiseen varauduttu jo pitkään

Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi kertoo, että järjestäjät ovat valmistautuneet fyysisten messujen mahdolliseen perumiseen jo usean kuukauden ajan.

– Verkkotapahtuman mahdollisuudesta on keskusteltu jo keväällä, ja tapahtumaa alettiin valmistella ennen kesälomia. Tilanne ei tullut mitenkään puskista.

– Kesällä tilanne näytti niin hyvältä, että lopullista päätöstä päätettiin vielä odottaa. Ja nyt se päätös on sitten tehty.

Salmen mukaan neljäpäiväiset verkkomessut ovat sisällöltään perinteisiä suppeammat.

– Emme pysty nostamaan esiin yhtä paljon erilaisia kirjoja kuin normaalisti. Kokoluokka tulee olemaan pienempi. Ohjelmassa on esimerkiksi kirjallisuuskeskusteluja ja haastatteluja, joita yleisö voi seurata videon välityksellä.

– Olemme yrittäneet kehittää ratkaisuja, joiden avulla näytteilleasettajat pääsisivät esille ja tekemään kirjakauppaa myös verkkotapahtumassa.

Kummatkin kirjamessut täyttävät tänä vuonna pyöreitä. Turussa täyteen tulee 30 vuotta ja Helsingissä 20. Perinteisten messujen peruminen juuri juhlavuonna voi tuntua yleisöstä erityisen ikävältä.

– Fiilis on tietysti haikea, mutta myös odottava ja innostunut siitä, että päästään kuitenkin keskustelemaan kirjoista, Salmi toteaa verkkomessuihin viitaten.

Turussa ei ole suunniteltu kirjamessujen korvaamista verkkotapahtumalla.

– En tiedä, toimisiko tällainen tapahtuma hyvin verkossa. Messuilla on tärkeä päästä näkemään, kuulemaan, kokemaan ja olemaan läsnä. Elämys on se pointti siinä. Mutta toivon, että Helsingin verkkotapahtuma onnistuu, Turun messukeskuksen Pekkanen toteaa.

– Myös taloudellinen puoli pitää huomioida. Verkkotapahtuman järjestäminen tässä vaiheessa tarpeeksi laadukkaasti ja kattavasti ei olisi kovin edullista.