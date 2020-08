Tältä koronavirustestin ottaminen tuntuu – video drive-in-pisteeltä: nenänielunäyte sai vedet silmiin

IS tutustui drive-in-testauspisteeseen Vantaalla. Nenänielunäytteen ottaminen sai kyyneleet silmiin.

Koronavirustesteihin on hakeutunut viime päivinä yhä enemmän ihmisiä eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudun kunnissa ihmiset ovat joutuneet odottamaan testiin pääsemistä jopa useita päiviä.

Kasvava kysyntä on saanut myös yksityisen puolen toimijat pystyttämään uusia testauspisteitä ja tiivistämään testaustahtia.

Yllä olevasta videosta näet, miten nenänielunäyte otettiin drive-in-testauspisteellä ja miten toimittaja näytteenottoon reagoi.

IS tutustui koronavirustestaukseen Terveystalon drive-in-testauspisteellä Vantaan Flamingossa. Kyseinen piste aloitti toimintansa tiistaina – pääkaupunkiseudun kasvaneen kysynnän vuoksi.

Flamingon koronatestauspisteellä käy asiakkaita viiden minuutin välein.

Jo ennen paikalle saapumista käy selväksi, että koronavirustestiin saa lähetteen suhteellisen helposti etäyhteyden välityksellä. Testausajan voi puolestaan varata verkkoajanvarauksessa tai Terveystalon Oma Terveys -palvelussa.

Verkkoajanvaraus vaikuttaa varsin selkeältä. Palvelu näyttää lähimmät näytteenottopaikat ja ilmoittaa, milloin ja missä aikoja on tarjolla.

Kun lähete on taskussa, aika varattuna ja paikka tiedossa, voin lähteä ajamaan kohti testauspaikkaa.

Kello on vasta kahdeksan aamulla, ja viihdekeskus Flamingon pysäköintihallissa sijaitseva testauspiste erottuu edessä selvästi. Suojavarusteisiin pukeutunut hoitaja viittoo eteenpäin ja ilmoittaa ohjekyltin avulla pitämään auton ikkunan suljettuna. Sanaakaan ei vaihdeta.

Näytteenottajat ohjeistavat testauspisteelle saapuvaa autoilijaa paperilappujen avulla.

Terveystalon ylilääkäri Pekka Aroviita kertoo, että näytteenottajat ovat mahdollisimman vähän kontaktissa potilaisiin.

– Systeemi on rakennettu niin, että myös hoitajat altistuisivat mahdollisimman vähän koronavirusta kantaville potilaille. He ovat täysin suojattuina. Ohjeet varmistavat lisäksi sen, että kontaktiaika on mahdollisimman lyhyt.

Jokainen koronavirustestiin saapuva henkilö saa jo etukäteen ohjeet siitä, miten testitilanne tulee etenemään. Tärkeintä on muistaa pitää ikkunat suljettuina siihen saakka, kunnes lupa avaamiseen tulee. Toinen asia liittyy henkilöllisyyden todentamiseen. Henkilöllisyystodistus kannattaa varata jo valmiiksi käden ulottuville.

Ylilääkäri Pekka Aroviita kertoi, että tulosten saamisen nopeus vaihtelee jonkin verran sen mukaan, missä päin Suomea näytteitä otetaan.

Ohjaan auton ensimmäisen hoitajan viereen ja todistan henkilöllisyyden asettamalla ajokorttini ikkunaa vasten. Näytteenottaja nyökkää ja kehottaa odottamaan. Kun hän on siirtynyt eteenpäin, saan luvan jatkaa muutaman metrin eteenpäin.

Seuraavassa pysähdyspaikassa saan luvan ikkunan avaamiseen. Kun olen saanut ikkunan auki, näytteenottaja ojentaa ohjeet siitä, miten koronavirustestin jälkeen tulee toimia. Saan myös nenäliinan, mikä antaa vihjeen siitä, miltä nenänielunäytteen ottaminen voi tuntua.

Kyseessä on koronaviruksen osoitustutkimus, jossa selvitetään, onko nenänielun limakalvolla koronavirusta. Kun puhumme koronavirustestistä viittamme yleensä juuri osoitustutkimukseen.

Henkilöllisyystodistus esitetään ikkunan läpi kuvan osoittamalla tavalla.

Hoitajat käyttävät nenänielunäytteen ottamisessa taipuisaa pumpulipuikkoa.

Elimistöstä voidaan joskus etsiä myös koronaviruksen vasta-aineita. Vasta-ainetesti otetaan verinäytteestä vasta aikaisintaan kolme viikkoa arvioidun sairastamisen jälkeen – oireettomalta ihmiseltä. Vasta-ainetestistä voi olla apua esimerkiksi paikallisten epidemiatapausten kartoittamisessa.

Nyt näyte otetaan joka tapauksessa siis nenästä. Tulos kertoo, onko virusta limakalvoilla.

Epämiellyttävimmän hetken aika on käsillä. Näytteenottaja työntää taipuisan pumpulipuikon sieraimesta syvälle nenään. Tunne on vastenmielinen, ja aika tuntuu hidastuvan. Näytteenottaja pyörittelee puikkoa hetken ja poistaa sen.

Näytteenotto kestää lopulta vain muutaman sekunnin, mutta saa kyynelkanavat avautumaan. Muuten olo on normaali. Saan luvan poistua paikalta, ja koko testaushetki on ohi. Aikaa on kulunut yhteensä vain muutama minuutti.

Henkilökunta on suojautunut tarkasti. Testattaviin henkilöihin otetaan mahdollisimman vähän kontaktia.

Pumpulipuikko pitää saada syvälle nenän takaosiin. Tunne ei ole miellyttävä, mutta näytteen ottaminen vie onneksi vain muutaman sekunnin.

Ylilääkäri Pekka Aroviita kertoo myöhemmin, että näytteet lähtevät vielä samana päivänä kohti laboratoriota. Tulokset ovat valmiita yhden tai kahden vuorokauden kuluttua testauspaikasta riippuen.

– Sen jälkeen kun näyte on otettu nenästä, tikku laitetaan näyteputkeen, ja se katkaistaan ja suljetaan. Sitten näytteet pakataan vielä tietyllä tavalla muovipusseihin. Sillä tavalla ne matkustavat hyvin puhtaasti ja siististi näytteenkuljetuslaatikoissa laboratorioon.

Pysähdyn testauspaikan lähistölle tarkastelemaan saamiani papereita. Minua kehotetaan lähtemään suoraan kotiin ja pysymään kotikaranteenissa tulosten saamiseen saakka.

Tutkimustulokset ovat keskimäärin valmiit vuorokaudessa tai kahdessa. Aikaa voi kulua enemmän, jos näyte on otettu esimerkiksi kaukana lähimmästä laboratoriosta tai vaikkapa myöhään perjantai-iltana.

Tulokset voi käydä katsomassa Oma Terveys -palvelussa. Positiivista testitulosta seuraa puhelu lääkäriltä.