THL:n ylilääkäri kommentoi hämmennystä herättänyttä maskiohjeistusta – ”Tässä annetaan ihmisille vaihtoehtoja”

Maskiohjeistusten soveltaminen käytäntöön on herättänyt kysymyksiä. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistuttaa, että on parempi yskiä maskiin kuin ihmisiä päin.

Kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi viime viikolla virallisen suosituksen kasvomaskien käytöstä, kysymyksiä on herättänyt etenkin yksi kohta ohjeistuksessa.

Sen mukaan maski tulee poistaa kasvoilta yskimisen ja niistämisen ajaksi. Tämän jälkeen niistetään tai yskitään kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka heitetään käytön jälkeen roskiin. Sen jälkeen kädet pestään tai desinfioidaan ja kasvoille asetetaan uusi maski.

Ohje herättää hämmennystä, koska sitä voi olla käytännössä joukkoliikennevälineissä vaikea noudattaa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaiselta kysyttiin torstain koronavirustilannekatsauksessa, onko ohjeistus edelleen sellainen, että maski pitää poistaa kasvoilta yskiessä.

Puumalaisen mukaan taustalla ovat jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olleet ohjeistukset hengityssuojaimen käytöstä.

– Niitä on nyt sovellettu kansan käyttöön. On pyritty siihen, että tilanteessa, jossa henkilö aivastaa tai hänellä on jatkuvaa yskimistä, hän ei kastelisi maskia jokaisen yskäisyn tai aivastuksen seurauksena ja joutuisi sitä vaihtamaan. Jos hän pystyy yskäisyn tekemään kertakäyttönenäliinaan ja laittamaan tämän roskiin niin, ettei se aiheuta tartunnan vaaraa, se on hyvä vaihtoehto, Puumalainen kertoi.

Ylilääkäri kuitenkin tarkensi, että jos ei voi yskiä turvallisesti nenäliinaan, on parempi yskiä maskiin kuin ihmisiä päin.

– Tämä ei ole kategorinen toimintatapa, vaan tässä annetaan ihmisille vaihtoehtoja, joista täytyy siinä tilanteessa valita paras, Puumalainen sanoi.