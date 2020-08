Helsingin kaupunki kertoo, että uudet tapausmäärät ovat kasvusta huolimatta kevääseen verrattuna edelleen maltillisia.

Helsingin kaupunki julkaisi tuoreita tietoja pääkaupungin koronavirustilanteesta. Vahvistettujen tartuntojen määrät ovat kaupungin alueella lähteneet kasvuun. Määrät ovat kuitenkin kevääseen nähden maltillisia ja tapausmäärät päivätasolla pieniä.

Helsingissä on nyt koko korona-ajalta varmistettuja tartuntoja yhteensä 2 796 kappaletta. Lisäystä viikon aikana on 31 kappaletta. Suurin osa tartunnan saaneista on jo parantunut. Koronaviruksen vuoksi on kuollut 170, joista hoivapalvelujen asiakkaita on ollut 90. Uusia koronakuolemia ei Helsingissä ole sattunut viikon sisään.

Alla olevassa kartassa tartuntojen määrä pandemian alusta saakka (tilanne 19.8.2020).

Nuoret aikuiset ovat Helsingissä edelleen suurin tartunnan saaneiden ryhmä. Tartunnan saaneiden keski-ikä on kaupungin mukaan nyt alempi kuin ennen. Kaupunki arvelee muutoksen johtuvan pääasiassa vanhemman väestön tartuntojen määrän laskusta.

Helsingin kaupunki kertoo, että ulkomailta tulevilla havaitaan nyt enemmän tartuntoja kuin alkukesällä, sekä määrällisesti että suhteellisesti.