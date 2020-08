TS: Maskussa alakoulun oppilaalla todettu koronatartunta – 100 oppilasta karanteeniin

Oppilaan epäillään altistaneen muita koronalle maanantaina 17. elokuuta.

Turun Sanomat kertoo, että Varsinais-Suomen Maskussa Kurittulan koulussa sata oppilasta ja viisi opettajaa on määrrätty loppuviikoksi karanteeniin korona-altistumisen takia. Toista luokkaa käyvällä oppilaalla oli todettu koronatartunta, ja hänen epäillään altistaneen muita maanantaina 17. elokuuta.

Kunnanjohtaja Arto Oikarinen kertoi Turun Sanomille, ettei karanteenimääräys koske koko 400 oppilaan alakoulua, sillä koulu on jaettu erillisiin yksiköihin. Yksikössä, jossa tartunnan saanut lapsi on oppilaana, on kaikkiaan 100 oppilasta.

Oikarisen mukaan asiasta on lähetetty huoltajille Wilma-viesti, mutta aamulla koululla ollaan silti paikan päällä varmistamassa, että altistuneet oppilaat ovat saaneet viestin ja että heidät pidetään muista erillään.

Uusi lukuvuosi Suomen kouluissa käynnistyi viime viikolla. Tänä syksynä koulutaipaleen aloitti Opetushallituksen mukaan noin 60 000 ekaluokkalaista eli tuhatkunta oppilasta viime vuotta vähemmän. Yläkouluun siirtyi puolestaan noin 61 700 oppilasta.

Suomen vajaassa 2 300 peruskoulussa opiskelee kaikkiaan yli puoli miljoonaa oppilasta.

Lukioissa kouluvuotensa aloitti satatuhatta ja ammatillisessa koulutuksessa yli kaksisataatuhatta opiskelijaa.