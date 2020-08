Hallituksen tavoitteena 20 000 koronatestiä päivässä – mistä löytyvät tarvittavat ammattilaiset?

Testeihin päivässä, tulos päivässä. Kapasiteettiin tuplaus. Terveydenhuollon lisähenkilöstön löytäminen on vaikeaa.

Hallitus esitteli päivitetyn koronatestausstrategiansa keskiviikkona. Se sisälsi niin kovia testauskapasiteettiin ja -aikoihin liittyviä tavoitteita, että toteutuminen kovin nopealla aikavälillä näyttää vaikealta ellei jopa mahdottomalta.

Tavoitteena on päästä testiin jo vuorokaudessa, kun nyt odottelua on joissakin kaupungeissa jopa yli viikon. Myös testituloksen pitäisi tulla yhdessä vuorokaudessa, kun tällä hetkellä analysointi vie pari, pahimmillaan viisikin päivää.

Lisäksi toiseen aaltoon varauduttaessa tavoite on nostaa kapasiteetti 20 000 näytteeseen vuorokaudessa syksyn aikana. Tällä hetkellä testauskapasiteetti on reilut 14 000 näytettä vuorokaudessa.

Strategian perusperiaate on yhä sama: testaa-jäljitä-eristä-hoida.

– Kevät osoitti, että koronastrategiamme myös toimii. Kiitos suomalaisten sitoutumisen, koronatilanteemme on yksi Euroopan parhaista. Jotta näin olisi myös jatkossa, on tehtävä ja koko ajan, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Tuemme kuntia ja sairaanhoitopiirejä tässä työssä kaikin tavoin, Kiuru sanoi ja toisti pääministeri Sanna Marinin (sd) lupauksen korvata kunnille koituvat kulut.

Kiurun mukaan testaamisessa on pullonkauloja, joita päivitetyssä strategiassa pyritään poistamaan. Isoissa kaupungeissa odotteluajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Lieväoireisten hakeutuminen testeihin on lisääntynyt, ja lapsien osuus kasvanut merkittävästi tavanomaisten flunssaoireiden takia. Myös testaustarvikkeista, -laitteista ja pikatesteistä on pulaa.

Strategian mukaan henkilöstöä aletaan rekrytoida lisää ja rinnalla kehitetään uudenlaisia testausmalleja. Myös pikatestejä voidaan lisätä ja tiivistää yhteistyötä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kesken.

Keinoina ovat myös vaikkapa liikkuvat tai drive in -testauspisteet sekä jonottamatta sisään pääsy. Syyskuussa käyttöön otetaan jo aiemmin esitelty mobiilisovellus, joka auttaa tartuntojen jäljittämisessä sekä mahdollisuus varata itse aika näytteenottoon.

1. Mistä lisäkäsiä?

Suurin murhe on siinä, mistä tarvittava lisähenkilöstö löydetään. Terveydenhuollossa työskennellään jo äärirajoilla, ja näytteenotto ja analysointi edellyttävät sekä terveydenhuollon että itse tehtävään koulutusta. Kiuru myönsi, että lisäresurssien löytäminen on erittäin vaikeaa.

Tiedotustilaisuudessa sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreiden puheista kuulsi toive testien priorisointiin resurssiongelmien takia.

Strategiassa priorisointi on silti vain kirjauksena: ”päivitetään testauskriteereitä tarpeen mukaan”.

– Testausmäärien nostaminen edellyttää näytteenottokapasiteetin nostoa ja myös analysoinnin nostoa, ja siihen menee kyllä kohtalaisesti aikaa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi.

– Saattaa olla, että tänä aikana on järkevää miettiä käytössä olevan kapasiteetin kohdentamista sellaisiin kansalais- ja potilasryhmiin, joissa siitä on eniten hyötyä, Mäkijärvi sanoi.

Syksyllä flunssakaudella oireisia potilaita saattaa olla jopa 60 000 päivässä, joten testauskapasiteetti tulee aina olemaan jossain määrin rajallinen.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä huomautti, että tällä hetkellä ”ei vapaana kulje terveydenhuoltoalan ammattilaisia”, jotka pystyvät ottamaan näytteitä.

Myöskään perusterveydenhuollon puolella kapasiteettia ei ole vapauttaa näytteenottoon, hän lisäsi. Mikään kapasiteetti ei myöskään tule riittämään oireettomien ihmisten testaamiseen.

Pietilän mukaan ” väärin suunnattu testaus” kuormittaa järjestelmää siinä määrin, että ihmiset joiden olisi erityisen tärkeä päästä testiin nopeasti, eivät siihen pääse.

2. Entä lapset?

Viime päivien puhutuin ryhmä ovat lapset, joiden flunssaoireet aiheuttavat tuskaa perheissä.

Aamulehti uutisoi keskiviikkona Tampereen kaupungin torstaina voimaan astuvista ohjeista. Ne perustuvat lehden mukaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön päivitettyihin ohjeisiin. Tampereella lapsi, jolla on ollut hengitysoireita, voi palata kouluun tai päivähoitoon, jos on ollut vuorokauden oireeton – myös ilman negatiivista koronatestiä.

Kiurun kommentoi Tampereen linjaa sanomalla, että tietyt uuden ohjeistuksen kohtien tulkinnat ovat herättäneet kiinnostusta ja hänen mukaansa opetusministeriö on päättänyt käydä vielä kerran ohjeet läpi, jotta tulkintoja selkeytetään.

– Moni vanhempi huomaa, että voi olla nenän vuotamista, joka liittyy allergiaan tai johonkin muuhun. Tältä osin on myös itse pohdittava sitä, kuinka korkealla kynnyksellä epäillään sitten hengitystieoireita ja sitä kautta tullaan testin piiriin, Kiuru lisäsi myös.

Toisaalta Kiurun mukaan perusohjeena on silti yhä, että oireisena ei tule lähteä liikkeelle ja testiin tulee oireisena mennä.

Hänen mukaan alan kanssa on keskusteltu, joudutaanko priorisointeja tekemään.