Kommentti: Tanskan mallia ei edes mainittu – oireettomien testaukseen ei näytä Suomessa olevan mitään mahdollisuuksia

Koronaviruksen testausta Meilahden Kolmiosairaalan drive in -näytteenottopisteessä Helsingissä 31. heinäkuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa kuultiin rehellistä puhetta testauksen ongelmista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomen uudella, päivitetyllä testausstrategialla on kovia tavoitteita. Testauskapasiteettia pitäisi nostaa 20 000:een päivässä. Testiin pitäisi päästä vuorokauden kuluessa, ja testin tulos pitäisi saada vuorokaudessa.

Tästä ollaan vielä todella kaukana, sen tietävät kaikki testauspisteisiin jonottaneet ja tuloksiaan jopa kymmenen päivää odottaneet. Kapasiteetti on laskennallisesti jo yli 14 000 vuorokaudessa, mutta näytteenotossa on ahtaita pullonkauloja.

Oli hyvä, ettei tätä surkeutta yritetty kaunistella keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessa. Avoin ja rehellinen viestintä kannattaa aina, vaikka sanoma ei olisi kuulijoille miellyttävä.

Tässä maistiaisia.

Ensiksi, tavoitteeseen pääseminen kestää kauan. Siihen ei päästä ehkä koko syksynä.

Siksi koronatestiin pääsyn kriteerejä voidaan joutua kiristämään – siitä huolimatta, että tavoitteena on edelleen myös vähäoireisten testaaminen matalalla kynnyksellä. Testausta on mahdollisesti pakko kohdistaa väestöryhmiin, joiden testauksesta katsotaan olevan eniten hyötyä. Se on priorisointia.

– Mikään ei ole kiveen hakattua. Voimme aina muuttaa näitä ohjeita, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Toiseksi, Suomessa on parhaillaan menossa kesälle tyypillinen rinovirusepidemia. Nuhaa pukkaa. Näitä oireita ei voi aina kliinisesti erottaa koronavirustaudin oireista. Testattavia riittää.

Rinoviruksen jälkeen syksyllä Suomeen saapuu liuta muita hengitystieoireiden aiheuttajia. Johtajaylilääkärit Markku Mäkijärvi (HUS) ja Mikko Pietilä (Tyks) kertoivat hyvin konkreettisesti, mitä se merkitsee. Sitä, että tulevalla flunssakaudella voi näitä samoja oireita saada pahimmillaan jopa 60 000 ihmistä vuorokautta kohti. Nuhakuumeisiin sairastuvia on keskimäärinkin noin 22 000 päivittäin.

Mikään kapasiteetti ei siis kohta riitä kaikkien oireilevien testaamiseen.

Tilaisuudessa ei edes mainittu niin sanottua Tanskan väestötestausmallia, jota THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen esittivät hiljattain pohdittavaksi Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla.

Tanskan testausmallissa on kaksi raidetta. Oireilevat hakeutuvat normaalisti lääkäriin ja sitä kautta testiin. Oireettomat, altistusta epäilevät voivat käydä erillisissä testipisteissä, joita varta vasten perustettu säätiö ylläpitää. Kulut kattaa valtio. Raiteita on kaksi sen vuoksi, ettei terveydenhuolto tukkeutuisi.

Meillä Suomessa ei keskiviikkoillan tietojen perusteella tällaista järjestelmää voida pystyttää. Vaikka laboratorioiden analyysikapasiteettia voitaisiinkin nostaa riittävästi, ei käsipareja tärkeään näytteenottoon ole. Kaikilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on jo aivan riittävästi työtä. Koulutettuja ammattilaisia ei kulje missään vapaana.

Hyvää kuitenkin on, että koronataistelun etulinjassa oleva HUS on pystynyt rekrytoimaan kesän aikana lisää väkeä näytteenottoon, ja yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa se pääsee kohta 10 000 näytteen kapasiteettiin vuorokaudessa. Se on puolet tavoitteeksi asetetusta kansallisesta kapasiteetista.

Avuksi tulevat HUS:n investoinnit pika-analytiikkaan, joka mainittiin tiedotustilaisuudessa vain ohimennen. HUS on hankkimassa kotimaassa kehitettyjä pcr-pohjaisia testilaitteita yli 21 miljoonalla eurolla. Ne ovat keskuslaboratorioiden laitteistoja ketterämpiä ja nopeampia, eivätkä ne kuluta yhtä suuria määriä testaukseen tarvittavia reagenssiaineita – niiden saanti kun ei ole takuuvarmaa pandemian taas kiihtyessä.

Testaus on strategian, Suomen selviytymisen, kulmakivi. Halpaa se ei ole, mutta halvempaa se on kuin yhteiskunnan pysäyttäminen.