HUS yli tuplaa päivittäisen testikapasiteetin 4 000:sta 10 000:een

HUS investoi koronavirustestauksen pika-analytiikkaan 5,6 miljoonaa. Lisäksi näytteenottajia ja testauspaikkoja lisätään edelleen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) koronatestikapasiteetti on tarkoitus nostaa 10 000 testiin vuorokaudessa, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettava osuus tästä olisi 2 000.

Suomen uudesta koronatestausstrategiasta kerrottiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Koko maan testauskapasiteetti pyritään nostamaan noin 20 000 testiin vuorokaudessa, eli Husin osuus olisi tästä noin puolet.

Tällä hetkellä Hus tekee noin 4 000 koronatestiä vuorokaudessa, kertoi Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Näytteenotto- ja analyysikapasiteetin nosto pyritään toteuttamaan syksyn aikana.

– Saattaa olla, että tänä aikana on järkevää miettiä käytössä olevan kapasiteetin kohdentamista sellaisiin kansalais- ja potilasryhmiin, joissa siitä on eniten hyötyä pandemian estossa, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärven mukaan syksyn flunssakaudella oireisia saattaa olla suomalaisten terveysasemien lukujen mukaan olla jopa 60 000 päivässä.

– Testauskapasiteetti tulee aina olemaan jonkin verran rajallinen. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta sitä nostetaan maksimaalisesti, Mäkijärvi sanoi.

5,6 miljoonaa pika-analytiikkaan

Kesän aikana Hus on myös palkannut noin 200 näytteenottajaa lisää, ja tarkoitus on syksyn aikana palkata toiset 200, kertoi Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa. Myös näytteenottopisteitä on lisätty ja lisätään.

Aiemmin keskiviikkona Husin talous- ja konsernijaosto päätti 5,6 miljoonan arvoisesta investoinnista koronavirustestauksen pika-analytiikkaan. Husin tiedotteen mukaan pika-analytiikka palvelee nopeaa potilashoitoa ja sitä tarvitaan suuren volyymin diagnostisten analysaattorien rinnalle täydentämään koronaviruksen testauskapasiteettia.

Pika-analysaattoreilla voidaan tutkia neljä näytettä kerrallaan, ja näytteiden ajoaika on noin 1,5 tuntia.

Husin hallitus käsittelee seuraavaa, yli 15 miljoonan laiteinvestointikokonaisuutta alkuviikosta.

Hankittavia laitteistoja sijoitetaan sairaaloihin, joissa on tehohoitoa vaativia potilaita, ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Novodiag System -laitteistoja hankitaan 18 yksikköä, joista 10 sijoitetaan Helsinki-Vantaalle.