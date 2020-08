Main ContentPlaceholder

LVI-tekniikan opiskelija Arsi, 21, kertoo, millaisia ongelmia korona aiheuttaa opintoihin – ”8 tuntia pitäisi istua koneella ja kuunnella opettajaa”

Korona tuo omat haasteensa korkeakouluopintoihin. Erityisesti opintonsa aloittavat fuksit saattavat olla huolissaan siitä, mitä syksy tuo tullessaan. Monia opiskelijatapahtumia on jouduttu perumaan ja etäopiskelusta on tullut arkipäivää. Katso videolta, mitä pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolian tuutorit ja fuksit ajattelevat lukuvuoden aloituksesta. Millä tavalla korona on vaikuttanut sinun opintoihisi? Kerro meille kokemuksesi kommenttikentässä!