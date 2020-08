Hietaniemen hautausmaan suomalaisten SS-miesten muistomerkki tärveltiin

Muistomerkistä on hakattu kohokirjaimia irti.

Hietaniemen hautausmaalla sijaitsevaa suomalaisten SS-miesten muistomerkkiä on tärvelty. Kyseessä on yleisesti hyväksytty sotaveteraanien muistomerkki.

Saksan armeijassa palvelleiden Waffen-SS:n suomalaisille kaatuneille omistettu muistokivi paljastettiin Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.1983 Helsingissä Hietaniemen sankarihauta-alueen pääaukion sivukäytävän hauta-alueella.

Hautamuistomerkissä on teksti: Isänmaan vapauden puolesta vuosina 1941 – 1943 Saksan sotavoimissa kaatuneitten suomalaisten vapaaehtoisten muistoksi. Aseveljet.

Perinneyhdistys ja seurakunta tuomitsevat teon

– Sotkeminen tai paikkojen rikkominen ei ole millään muotoa fiksu tapa ottaa kantaa nykyiseen tai menneeseen, Helsingin seurakuntien viestintäpäällikkö Kimmo Holappa kertoo Ilta-Sanomille.

Perinneyhdistys ihmettelee tekoa.

– Näyttää siltä, että muistomerkkiä on hakattu taltalla irrottaen siitä kohokirjaimia. Yhdistyksemme on asiassa asianomistaja ja teimme tiistaina asiasta rikosilmoituksen, Helsingin Pasilan poliisiasemalla hautarauhan rikkomisesta, Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Jari Oksman kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että muistomerkki on saanut olla tähän saakka 40 vuotta rauhassa.

– Kyseessä on yleisesti hyväksytty veteraanien muistomerkki. Päällimmäinen tunne on se, että kyseessä on raukkamainen teko, hän sanoo.

Keitä he olivat?

Kansallisarkisto julkisti joulukuussa uuden, suomenkielisen laitoksen selvityksestä, joka koskee suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallisuutta juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmiin vuosina 1941–1943. Uusi laitos tuo aiemmin englanniksi julkaistun selvityksen kaiken kansan ulottuville ja täydentää aiempia tietoja.

Professori Lars Westerlundin kokoama ja Timo Soukolan suomentama SS-selvityksen uusi laitos on nimeltään Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–1943. Selvityksen tärkeimpiä lähteitä ovat SS-miesten päiväkirjat, joita Westerlundin ja hänen tutkijaryhmänsä käytössä oli yhteensä 76 kappaletta.

Suomalaiset SS-miehet palaamassa kotimaahan. Keväällä 1943 pataljoona irrotettiin SS-divisioona Wikingistä ja kuljetettiin Saksaan, josta se rahdattiin loman jälkeen Tallinnaan ja Hankoon kuljetusalus SS Warthella.

Yhteensä 1 408 suomalaista palveli SS-divisioona Wikingin eri yksiköissä Saksan itärintamalla toisessa maailmansodassa.

Valtaosa heistä oli yhtenäisessä suomalaisessa vapaaehtoispataljoonassa divisioonan Nordland-rykmentissä.

Suomalaisia oli ripoteltu myös divisioonan muihin yksiköihin eri tehtäviin, ja vapaaehtoisliikkeellä oli oma yhteystoimisto Berliinissä.

Suomalaisia SS-miehiä ei syytetty kotimaassa sotarikoksista välirauhansopimuksen tultua voimaan syksyllä 1944.