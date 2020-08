Testijonoissa hurjat alueelliset erot: Koronatulosta joutuu Tampereella odottamaan jopa toista viikkoa, Oulussa vain pari päivää

Tilanne on vaikea etenkin lapsiperheissä, joissa lapsi joutuu olemaan poissa päiväkodista tai koulusta niin pitkään, kunnes negatiivinen testitulos on varmistunut.

Koronavirustestaus on toisaalla ruuhkautunut, mutta sujuu toisissa kaupungeissa vielä jouhevasti. Esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä testiin hakeutuva voi joutua odottamaan pahimmillaan yhdeksän päivää, ennen kuin saa tietää, onko saanut tartunnan vai ei.

Tilanne on vaikea etenkin lapsiperheissä, joissa lapsi joutuu nykyohjeistuksen mukaan olemaan poissa päiväkodista tai koulusta niin pitkään, kunnes negatiivinen testitulos on varmistunut. Lapsi passitetaan kotiin ja koronatestiin pienenkin flunssaoireen vuoksi.

Helsingissä testiin pääsee noin kolmessa päivässä. Tämän jälkeen testitulosta täytyy odottaa noin 4–5 päivää.

Vantaalla testiin pääsyä joutuu odottamaan reilut kaksi vuorokautta. Testituloksen saamisessa menee 1–4 vuorokautta. Kokonaisuudessaan siihen voi mennä noin viikko, että vantaalainen saa tietää, voiko palata kouluun tai työpaikalle.

– Testaus on ollut jo parin viikon ajan tosi ruuhkainen. Testien kysyntä on kasvanut, mutta myös kapasiteettia on nostettu. Tilanne ei saisi olla tällainen. Viipeiden tulisi olla lyhyempiä ja pitäisi tietysti päästä lyhyempiin aikoihin, sanoo Vantaan vs. tartuntataudeista vastaava lääkäri Laura Juvonen.

Näytteenottokapasiteettia on kasvatettu Vantaalla lisäämällä drive in -koronatestipisteitä. Varistossa on tällä hetkellä kolme näytteenottolinjaa. Lisäksi testipisteiden aukioloaikoja on pidennetty kesästä.

– Ammattitaitoisia näytteenottajia ei voi rekrytoida ihan pystymetsästä. Täytyy olla tietynlainen ammattitaito ja perehdytys. Keväällä pystyttiin perehdyttämään suun terveydenhuollosta lisää ihmisiä, mutta nyt terveydenhuollon muut yksiköt yrittävät toimia mahdollisimman normaalisti, eikä työvoimareserviä ole vapaana, Juvonen kertoo.

HUSin alueella koronavirustestiin pääsyä joutuu odottamaan noin 2–3 päivää. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan jonotusaika vaihtelee kunnittain. Testin jälkeen potilas voi joutua odottamaan jopa viisi päivää, ennen kuin saa tietää, onko tulos positiivinen vai negatiivinen.

Oulussa testaus ei ole yhtä pahasti ruuhkautunut kuin monessa muussa kaupungissa, sillä valtaosa pääsee testeihin samana päivänä, kun tekee ajanvarauksen aamulla. Testitulosta joutuu odottamaan noin kolme päivää.

– Nyt näytteitä otetaan saman verran päivässä, mitä aiemmin otettiin viikossa. Nyt on selvästi enemmän flunssaa liikkeellä kuin keväällä. Iso osuus testeistä tehdään lapsille, sanoo Oulun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko.

Toukokuussa Oulussa otettiin parhaimmillaan 360 näytettä viikossa. Heinäkuun viimeisellä viikolla näytteitä otettiin jo 809 kappaletta. Tässä vaiheessa elokuuta Oulussa otetaan koronavirusnäytteitä vajaat 800 päivässä.

– Testausmäärät lisääntyvät ja näyteaikoja pyritään lisäämään. Näytteitä otetaan neljällä pisteellä ja drive in -testaus pyritään avaamaan lähipäivinä, Huusko kertoo.

” Testaus on ollut jo parin viikon ajan tosi ruuhkainen. Testien kysyntä on kasvanut, mutta myös kapasiteettia on nostettu. Tilanne ei saisi olla tällainen.

Tampereella jonot testeihin ovat jopa 4–5 päivän pituisia. Tuloksen valmistumisessa menee näytteenoton jälkeen 3–4 päivää.

– Näytteenotto- ja testauskapasiteetti eivät riitä vallitsevaan tilanteeseen ja tarpeeseen. Näytteitä ottavaa henkilöstöä tarvitaan nykyistä enemmän. Myös laboratoriohenkilökuntaa tarvitaan enemmän, kommentoi Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila aiemmin IS:lle.

Jyväskylässä pääsyä koronavirustestiin voi joutua odottamaan pisimmillään kuusi vuorokautta. Jonotusaika oli maanantaina 0–6 vuorokautta. Tulosten saamisessa meni 2–3 päivää.

Espoossa testiin pääsee saman päivän aikana, jos on valmis käymään antamassa näytteen Helsingin puolella Meilahdessa. Sen sijaan esimerkiksi Espoon Matinkylästä seuraavan ajan saa vasta neljän päivän päähän. Testitulosta täytyy odottaa 1–4 vuorokautta.

– Huslab on avaamassa Otaniemeen uuden pisteen, jonne saadaan lisää aikoja. Tilanne on kohtuullinen. Tavoite on, että espoolaiset voisivat käydä Matinkylässä, sanoo Espoon terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn.

Lahdessa ja Päijät-Hämeen alueella testiin pääsee samana tai seuraavana päivänä. Suurin osa joutuu odottamaan testitulosta 3–4 vuorokautta.

– Alle sata näytettä vuorokaudessa analysoidaan meillä, jolloin vastaus saadaan joko saman tai seuraavana päivänä. Loput menevät Fimlabin laboratorioon Tampereelle, missä on ollut viivettä, kertoo infektioylilääkäri Ville Lehtinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Lehtisen mukaan testiruuhkat ovat pysyneet alueella kurissa, koska henkilökuntaa on siirretty muista tehtävistä näytteenottoon. Lisäksi näytteitä on otettu yksityisellä puolella. Koronavirustestejä tehdään Lahdessa vähän yli 300 päivässä.

– Hoitohenkilökunta on venynyt aivan mahdottomasti. Päivystys on tehnyt hirvittävän upeaa työtä, Lehtinen kehuu.