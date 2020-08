Koronatilanne elää maailmalla nyt nopeasti. IS listasi yli 160 aluetta tuoreiden tietojen mukaan.

Hallitus on linjannut, että sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset palautetaan monesta maasta. Suomeen saa matkustaa rajoituksetta enää muutamasta Euroopan maasta ilman karanteenia.

Hallitus on asettanut rajan, jonka ylittävät maat lasketaan riskialueiksi. Raja on 8 uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Hallitus on kertonut käyttäneensä matkustusrajoitusten arvioinnissa viime lauantain tautitapauslukuja. Luvut ovat monessa maassa muuttuneet nopeasti lauantain jälkeen. IS listasi alle yli 160 maata ja aluetta tuoreiden, viime yön lukujen mukaan.

Katso jutun lopusta ajankohtainen jättitaulukko yli 160 maasta ja alueesta.

Euroopassa raja-arvon alittavia maita on vähän, mutta Suomi on toistaiseksi niistä yksi. Suomen luku viime yönä laskettujen tietojen mukaan on vain vähän yli viiden, tarkasti 5,3.

Näissä maissa on vähän uusia, vahvistettuja tautitapauksia

Latvia 3,9

Unkari 4,3

Suomi 5,3

Viro 8,2

Italia 10,3

Norja 13,8

Muiden Euroopan maiden lukuja

Saksa 18,3

Kreikka 25,1

Puola 25,7

Itävalta 26,1

Portugali 27,1

Tšekki 29,9

Tanska 30,8

Kroatia 37,4

Ruotsi 40,0

Ranska 40,4

Alankomaat 46,8

Venäjä 48,3

Espanja 131,3

Eräitä muita suomalaisten suosimia matkailumaita

Thaimaa 0,1

Japani 12,9

Britannia 20,6

Intia 62,2

Yhdysvallat 214,9

IS käytti taulukon lähteinä Worldometerin väestötietoja ja Johns Hopkins -yliopiston tautitilannedataa. Taulukon luvut voivat erota hieman muiden lähteiden kanssa.