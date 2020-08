Tällainen tartunta­tilanne on niissä Euroopan maissa, joista Suomeen saa matkustaa rajoituksetta

Baltian maihin on edelleen sallittua matkustaa, vaikka vain Latvia alittaa hallituksen asettaman 8 tartuntaa / 100 000 asukasta -raja-arvon.

Sallituista maista hallituksen asettaman raja-arvon alittaa vain kolme maata.

Hallitus on linjannut, että sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset palautetaan Norjasta, Tanskasta, Islannista, Saksasta, Kreikasta ja Maltalta tulevaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa, että Suomeen saa matkustaa rajoituksetta enää kahdeksasta Euroopan maasta.

Omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa niistä maista palaaville, joissa on sisärajavalvonta voimassa, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkoaamuna.

Niin kutsutulla vihreällä listalla ovat siis Euroopan maista enää Unkari, Italia, Latvia, Vatikaani, Viro, Liechtenstein, Liettua ja Slovakia. Näistä maista ainoastaan Unkari, Latvia ja Vatikaani alittavat hallituksen matkustusrajoituksille asettaman rajan eli kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan, että Italian, Liettuan, Slovakian ja Viron kohdalla kahden viikon ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta oli vielä tarkasteluhetkellä eli viime lauantaina alle 10. Sisärajavalvontaa ei tämän vuoksi palauteta uudelleen Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen.

Matkustamisen riskirajana on käytetty 8–10 koronatapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana.

– Tälläkin hetkellä Suomen linja on rajanylitysliikenteessä Euroopan unionin tiukin, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuuden alussa.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) eilen tiistaina päivitettyjen tilastojen mukaan luku sallituissa maissa vaihtelee neljän ja kolmentoista välillä. Paras tilanne on 836 asukkaan kääpiövaltio Vatikaanissa, jossa ei ole Worldometerin mukaan havaittu uusia koronatartuntoja toukokuun jälkeen.

Raja-arvon ylittävistä maista paras tilanne on Virossa, jossa on 8,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Vertailun vuoksi Suomessa tilanne on ECDC:n mukaan tällä hetkellä 5,2 tartuntaa.

Tällainen tautitilanne sallituissa maissa on. Luku kertoo, montako uutta tartuntaa maassa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden.