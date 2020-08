Jälleen uusi käänne säässä: Lämpö pysyy Suomen yllä sittenkin koko viikon! Katso, missä on kuuminta

Keskiviikko, torstai ja perjantai ovat jopa helteisiä. Lämpötila pysyy koko viikon 20 asteen tienoilla melkein koko maassa.

Elokuun sääennusteet ovat menneet kerta toisensa jälkeen uuteen uskoon.

Vielä maanantaina ennustettiin, että Suomea hellivä kesäinen sää olisi vähitellen päättymässä. Uusin ennuste lupaakin lämpimälle säälle vielä jatkoa. Ennusteen muuttuminen kylmästä lämpimään on ollut elokuussa teemana viikosta toiseen.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen kertoi Twitterissä viimeisimmästä käänteestä.

– EC, GFS, GEM ja T850. Kaikki mallit varsin yksimielisiä siitä, että lämpö pysyy ensi viikon alkuun alkuun asti, Jantunen kirjoitti Twitter-tililleen.

Ilta-Sanomat kysyi asiasta tarkemmin Ilmatieteen laitokselta.

– Tälle viikolle on luvassa todella hienoja päiviä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila vahvistaa.

Missä on lämpimintä ja milloin?

– Keskiviikko, torstai ja perjantai ovat hyvin lämpimiä monin paikoin koko maassa ja varsinkin maan etelä- ja länsiosissa. Lämpimintä on ennusteen mukaan Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Lämpötila on pääosin 22–25 asteessa. Helleraja eli 25,1 astetta voi mennä rikki noina päivinä. Muuallakin on lämmintä. Aivan Oulun korkeudella saakka voi olla yli 20 astetta, hän sanoo.

Jylhä-Ollila sanoo, että vain aivan pohjoisimmassa Lapissa on noina päivinä hieman viileämpää, mutta silti noin 15–20 astetta.

Miten pitkälle lämmintä riittää?

– Keskiviikosta perjantaihin on siis jopa helteistä. Silloin on aika nauttia hyvästä säästä. Lauantaina päivän ylimmät ovat hieman alemmat, mutta silloinkin lämpötilat ovat korkeimmillaan vielä runsaat 20 astetta. Suomessa pysytään siis lämpimässä kesäsäässä koko viikon.

Mikä muuten vaikuttaa siihen, että elokuussa ennusteissa on ollut yllättäviä käänteitä?

– Ennusteisiin vaikutti se, että aivan Suomen pohjoispuolella oli tyrkyllä kylmiä ilmamassoja, jotka eivät saapuneetkaan Suomeen. On ihan normaalia, että loppukesä voi olla lämmin mutta epävakainen. Nautitaan nyt näistä lämpimistä päivistä, Antti Jylhä-Ollila sanoo.