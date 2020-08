MTK patistaa ampumaan villisikoja – afrikkalainen sikarutto uhkaa levitä rajan takaa

Afrikkalaista sikaruttoa on heti rajan takana Virossa ja Venäjällä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) kehottaa villisikojen metsästykseen, sillä villisika on keskeinen sioille hengenvaarallisen afrikkalaisen sikaruton levittäjä.

Villisikojen metsästys on sallittua ympäri vuoden, paitsi jos emakolla on porsaita. MTK:n mukaan käsillä on porsaiden vieroittuminen emoistaan.

– Villisikojen määrällä on suora yhteys sikaruton etenemiseen. Sikaruton leviäminen Suomessa olisi kova isku Suomen sikataloudelle ja koko elintarvikeketjulle. Tiheä villisikakanta aiheuttaa myös merkittäviä tuhoja viljelyksille, sanoo MTK:n liha-asiamies Mari Lukkariniemi tiedotteessa.

Afrikkalaista sikaruttoa on heti rajan takana Virossa ja Venäjällä. Siellä tautia on löydetty sekä villisioista että sikaloista.

– Jos sikarutto leviäisi suomalaisille sikatiloille, lakkaisi sianlihan vienti EU:n ulkopuolisiin maihin todennäköisesti saman tien, arvioi MTK:n eläinlääkäri Leena Suojala tiedotteessa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen luonnossa elelee 1 500–2 650 villisikaa. Eniten niitä on Itä-Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Villisioista ei Suomessa ole löytynyt yhtään tautitapausta.