Liikenneministeri Harakka: Skopjen-lentojen kieltämistä valmistellaan paraikaa – esitys tulossa hallituksen neuvotteluihin illalla

Hallitus keskustelee tänä iltana uusista maahantulorajoituksista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) valmistelee esitystä Skopjen-lentojen väliaikaisesta kieltämisestä.

– Se on päätös, jota valmistellaan paraikaa tämän illan hallituksen neuvottelua varten. Käsitykseni on, että tämä esitys sinne tuodaan, Harakka sanoi IS:lle.

Auttaako tämä tilannetta, jos Skopjesta tulee Suomeen vaikka Frankfurtin tai Kööpenhaminan kautta?

– Tämä tilanne on ollut voimassa jo jonkin aikaa, ei se siinä juurikaan pahene. Suomeen voi nytkin tulla kymmenistä maista, jotka katsotaan riskimaiksi, ja se varmasti onnistuu myös turvallisempien maiden lentoyhtiöiden kautta. Silloin meillä on tarkastelussa se, onko mitään mahdollisuutta hyödyntää matkustajatietoja niin, että saadaan selville varsinainen lähtömaa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää rajalla. Tämä työ on tekeillä, Harakka vastasi.

– Kysymys on tunnistettu jo jonkin aika sitten. Meidän pitää pystyä löytämään sellainen ratkaisu, jossa ihmiset Suomeen tullessaan ilmaisevat tulomaansa. Eikä ainoastaan sitä, millä lentoyhtiöllä on tultu. Tähän etsitään nyt STM:n ja sisäministeriön avulla ratkaisua, Harakka jatkoi.

Onko mahdotonta kysyä ihmiseltä lähtömaa ja reitti, mitä kautta on Suomeen tullut?

– Ei se mahdotonta ole.

Mikä sen estää, että sitä ei rajalla kysytä?

– Täytyy löytää kaikkein tehokkain tapa huolehtia siitä, että se myös kerrotaan.

Hirveän suuria ihmismääriä ei lentokentillä nyt kulje. Tähän ei varmasti hirveästi aikaa kulu tai jonoja tulisi?

– Sitä pitää kaikkea ruuhkaa välttää. Jo nyt rajan resurssit aika tiukalla käytöllä. Tämä pitää pystyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti hoitamaan niin, että lopputulos on toivottu.

Mikä on matkustajan vastuu, vai onko vastuu viranomaisen?

– Jokaisella on oma vastuu siitä, että hallinnassa oleva tilanne säilyy tällaisena. Emme voi siihen yksinomaan luottaa.