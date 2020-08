Remu Aaltonen asianomistajana oikeudessa – kaksikkoa syytetään muusikon törkeästä kiristyksestä

Syytetyt eivät saapuneet tiistaiseen istuntoon.

Muusikko Remu Aaltonen nähtiin tiistaiaamuna Helsingin käräjäoikeudessa. Aaltonen on asianomistajana oikeusjutussa, jossa yhtä miestä ja yhtä naista syytetään törkeästä kiristyksestä.

Syytetyt eivät kuitenkaan saapuneet paikalle, minkä takia syytettä ei vielä luettu. Haastehakemus ei siten ole vielä julkinen.

Aaltonen saapui oikeuteen tiistaina. Syytetyt eivät kuitenkaan saapuneet paikalle, joten asiaa ei päästy käsittelemään.

Aaltosen asianajajan, varatuomari Kari Aarrevuon mukaan syytettynä oleva kaksikko on väittänyt muusikon syyllistyneen rikokseen, jonka kohteena oli syytettynä olevan miehen lähisukulainen ja vaatineet tällä perusteella rahaa. Aarrevuon mukaan Aaltonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja asiasta on tehty aikoinaan syyttämättäjättämispäätös.