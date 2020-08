Näin korona leviää nyt Suomessa – ”Keiden lähettyvillä he ovat bussissa istuneet”

Juhlissa ja yökerhoissa on todettu paljon joukkoaltistumisia. Tällä hetkellä vain neljännes sairastuneista osaa nimetä tartunnan lähteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on koronatilanteesta erittäin huolissaan. Käyrät ovat kääntyneet nousuun ja joukkoaltistuksia on viime viikoilta pitkä lista. Tartuntamäärät ovat HUSin alueella kaksinkertaistuneet elokuun ensimmäisten viikkojen aikana ja Suomessa paljon puhuttu R-luku noussut yli yhden. Luvut kertovat, että epidemia kiihtyy. Video yllä: Näin maskisuositus näkyi Helsingissä maanantaina.

Viime viikkojen aikana HUSin alueella ainakin viidessä päiväkodissa ja yhdessä koulussa on todettu joukkoaltistuksia. Merkittävänä yksittäisenä tapahtumana Ruotsalainen pitää Kaivohuoneen toissaviikkoista altistumista, jossa yökerhossa oli oireettoman koronapotilaan lisäksi 850 ihmistä. Myös Helsingin Ääniwallissa on altistuttu virukselle.

– Yökerhot ovat ideaali paikka taudin leviämiselle. Ihmiset ovat tiukkaan pakkaantuneita, eivät noudata turvavälejä ja puhuvat kovaa taustamusiikin takia. Puhetta tuotettaessa syntyy suuria ja pieniä pisaroita, jolloin altistumisen ja tartuttamisen riski on suuri.

Etelä-Koreassa oli toukokuussa supertartuttaja, joka juhli illan mittaan useammassa yökerhossa ja sairastutti välittömästi 96 ihmistä ja lisää tartuntaketjun levitessä. Tällaista Eeva Ruotsalainen ei halua nähdä Suomessa.

Kaivohuoneella juhli lauantaina 8.8. 850 ihmistä.

Lukuisat juhlat ovat olleet yksi tartuntojen lähde. Loppukesästä on juhlittu rippikoululaisia, ylioppilaita, syntymäpäiviä ja vastanaineita. Eräissä juhlissa 23 vieraasta 13 sairastui. Ruotsalaisen tietoon tulleissa altistumisissa juhlissa ei ole käytetty kasvosuojaimia.

– Tämä on paluuta viime kevääseen, joissa oli isoja joukkoaltistumisia erilaisissa juhlissa, joissa kolmasosa saattoi sairastua ja osa joutui osasto- tai tehohoitoon, jopa menehtyi.

– Ulkonakin käydään usein pitkiä, tunninkin mittaisia lähekkäisiä keskusteluja jonkun kanssa, sisältä haetaan ruokaa ja juomaa, ahtaita tilanteita tulee. Valitettavasti turvavälien pitäminen on unohtunut monissa juhlissa.

Eeva Ruotsalainen.

Ruotsalainen ei järjestäisi tässä tilanteessa yli 10:n tai ainakaan 20 hengen juhlia eikä kutsuisi ikääntyneitä tai muuten riskiryhmässä olevia. Tilaisuudet kannattaa järjestää ulkona turvavälit huomioiden ja sisätiloissa käyttää kasvomaskeja.

Terveydenhuollossa, kuntokeskuksissa, risteilyillä ja rakennustyömailla on tullut myös tietoon joukkoaltistumisia. Myös Espoossa Leppävaaran uimahallissa ja maauimalassa vieraillut sairastunut on altistanut ihmisiä.

Tartunnan lähde on ollut viime viikkoina tiedossa vain HUSin alueella 25 prosentilla sairastuneista.

– Eli yli puolet ihmisistä ei tiedä, mistä he ovat tartunnan saaneen, mikä taas kertoo siitä, että virusta on liikkeellä väestössä, joukkoliikennevälineissä, kaupoissa ja työpaikoilla, Ruotsalainen sanoo.

Tartunnan lähteen nimenneistä yli puolet on saanut viruksen ulkomailta ja lopuista valtaosa perheenjäseneltä tai ystävältä. Tartunnanjäljitys onnistuu hyvin eli sairastuneet pystyvät nimeämään erittäinkin tarkasti itse altistamansa ja tuntemansa ihmiset, lukuun ottamatta harvoja poikkeuksia.

Viime viikkojen aikana useat koronaan sairastuneet ovat kertoneet liikkuneensa paljon julkisissa liikennevälineissä, etenkin paikallisliikenteessä, ennen oireiden alkamista mutta ollessaan jo tartuttavia.

– Eivät sairastuneet osaa nimetä, keiden lähettyvillä he ovat raitiovaunussa tai bussissa istuneet. Ja juuri siksi kasvomaskien käyttö liikennevälineissä ja muissa ruuhkaisissa julkisissa tiloissa on niin tärkeää.

THL:n määritelmän mukaan koronapotilaat tartuttavat tautia 24 tuntia ennen ensimmäisiä oireitaan. Lisäksi kaikki eivät sairastu tautiin eli eivät saa oireita, mutta voivat silti levittää virusta.

Ruotsalainen uskoo, että syyskuussa käyttöön tuleva älypuhelinsovellus Koronavilkku tulee auttamaan tuntemattomien altistusten jäljittämisessä.

Sovelluksen kannalta on tärkeää, että tarpeeksi moni lataa sen puhelimelleen ja ottaa käyttöön.

Ihmiset ovat hakeutuneet runsaasti loppukesällä koronatesteihin hengitystieoireiden vuoksi. Oireiden taustalla on ollut paljon perinteistä flunssaa, mikä kertoo siitä, että käsihygienia ja turvavälit ei ole enää yhtä hyvällä mallilla kuin loppukeväällä, jolloin flunssaa ja influenssaa ei käytännössä podettu lainkaan.

– Liikkuvuus on nyt etätyösuositusta huolimatta samanlaista kuin tammikuussa ennen pandemiaa, minkä vuoksi epidemia voi päästä leviämään hallitsemattomasti.

Ulkomaanmatkoja apulaisylilääkäri ei tässä tilanteessa suosittele lainkaan. Riskimaista Suomeen tulevien matkustajien testausta ja tarvittaessa karanteenia hän pitää epidemian hallinnan kannalta tärkeinä toimenpiteinä.

Erityisesti nuoret eivät Ruotsalaisen mukaan ota pandemiaa tarpeeksi vakavasti, vaan tapaavat toisiaan tavallisesti ja kokoontuvat juhliin ja yökerhoihin. 20–39-vuotiaiden keskuudessa tapausilmaantuvuus on kasvanut selvästi.

– Tulee ymmärtää, että pandemia ei ole ohi vaan se on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti voimakkaimmillaan. Sen näkee myös Euroopassa: toinen aalto nostaa päätään monissa maissa, kun rajoitustoimenpiteitä on purettu. Nuoret eivät selvästi tiedosta tilanteen vakavuutta.

Yöelämässä on altistuttu myös koronavirukselle.

Ruotsalaisen mukaan toisen aallon lieventämisen työkalut ovat tiedossa, ja niitä täytyy käyttää, jotta yhteiskuntaa ei tarvitsisi sulkea viime kevään tavoin. Jokainen voi vaikuttaa tähän.

Epidemian leviämisen estämisessä kasvomaskien käyttö ruuhkapaikoissa tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin kevään raskaat rajoitustoimenpiteet, jotka johtivat konkursseihinkin, hän huomauttaa ja jatkaa, että tärkeintä on ehkäistä kaikki vakavat sairastumiset ja mahdolliset koronakuolemat.

Tähän mennessä covid-19-tautiin on kuollut 334 suomalaista. Heistä 67 prosenttia oli yli 80-vuotiaita, ja Ruotsalainen on huojentunut siitä, että hoivalaitosepidemioilta on raskaan kevään jälkeen vältytty.