Jyskin työntekijä twiittasi fantasioivansa seksistä miesasiakkaan kanssa – vitsistä nousi kohu, johon puuttui myös työnantaja

Työntekijä kertoo pitävänsä päivitystään virhearviona. Hän kuitenkin ihmettelee myrskyä, joka siitä nousi.

Viime lauantaina Jonna julkaisi twiitin, joka aiheutti myrskyn somessa. Kohuun päätyi mukaan Jonnan työnantaja Jysk, joka on sittemmin julkaissut Twitterissä oman lausuntonsa.

– Oli tänään näin lähellä, etten hypännyt hajareisin yhden komean miesasiakkaan päälle. Testasi tyynyä sängyllä selinmakuulla ja ois vaan ollu niin luonnollinen jatkumo, Jonna kirjoitti.

Jonna kertoo tarkoittaneensa twiittinsä vitsiksi. Hän sanoo halunneensa jakaa ajatuksen, jota piti samaistuttavana.

Twitterissä päivitys poiki kuitenkin kritiikkiä ja eräs käyttäjä kertoi ottaneensa yhteyttä Jonnan työnantajaan, jota ei twiitissä tai Jonnan profiilissa ole mainittu.

Jonna kertoo ymmärtävänsä kuitenkin, etteivät kaikki pitäneet viestiä hauskana ja toteaa päivityksen olleen virhe.

– Hyväksyn kyllä eriävät mielipiteet ja hyväksyn myös sen, että tein tässä virheen. Oli virhearvio kertoa ajatukseni.

– En kuitenkaan hyväksy tällaista maalittamiskampanjaa, että yhtäkkiä hyökätään näin kimppuun. Missään profiilissani tai twiitissäni ei näy työpaikkaani, mutta silti nämä ihmiset ovat sen kaivaneet tietoonsa ja jopa sen toimipisteen, jossa olen töissä. Tämä ei mielestäni ole ok. 7-vuotiaan lapsen äitinä vähän pelottaa, että jos tällaiseen kykenee, mitä sitten seuraavaksi?

Jonna kertoo keskustelleensa viestistään työnantajansa kanssa.

Jysk julkaisi tapaukseen liittyen lausunnon maanantaina. Yhtiö kertoi olevansa tietoisia työntekijänsä tilanteesta ja, että asia käsitellään sisäisesti.

– Emme kommentoi henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka ovat yksittäisen työntekijän ja JYSKin välisiä. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista häirintää tai nettikiusaamista.

Jonna on sittemmin poistanut alkuperäisen twiittinsä. Hän kertoo saaneensa kuitenkin myös tukea ventovierailta.

– Se, miten on saanut tukea täysin vierailta ihmisiltä, se on ihan uskomattoman upeaa. Se on sosiaalisen median ja erityisesti Twitterin ehdoton suola. Se on se syy, miksi minäkin siellä olen.