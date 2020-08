Ministeri Harakka kieltämässä Skopjen ”koronalennot” – ”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen”

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, Harakka sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) aikoo tuoda huomenna tiistaina hallituksen neuvotteluun esityksen, jonka mukaan Turun ja Pohjois-Makedonian Skopjen väliset lennot väliaikaisesti lopetettaisiin.

Kolmen lennon matkustajilla on kyseisellä reitillä todettu viimeisen parin viikon aikana yhteensä 43 koronavirustartuntaa.

– Kyse on tästä yhdestä nimenomaisesta reitistä. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, eikä ole itsestäänselvää, millä perusteilla tässä voidaan toimia. Ilmailulain 167 pykälä on se, jota aiotaan käyttää tämän yhden reitin väliaikaiseksi sulkemiseksi, Harakka kertoo Ilta-Sanomille.

Harakan mukaan päätös tuskin astuu voimaan välittömästi, vaan siirtymäaikana muutama lento laskeutuu vielä Skopjesta Turkuun.

– Ne ovat erittäin tiukassa kontrollissa, Harakka sanoo.

On mahdollista, ettei Skopjesta Turkuun saavu enää lentoa 29. elokuuta, ministeri arvioi.

– Sieltä ehtivät tulla ne, joiden on välttämättä päästävä, eikä ylimääräistä vahinkoa ihmisille aiheuteta.

Ministerin mukaan tällaiset päätökset ovat ilmailussa hyvin harvinaisia.

– Tällaisessa vakavassa poikkeustilanteessa siihen on mentävä.

Harakka ei osaa sanoa, kuinka pitkään kyseinen lentoreitti voidaan pitää suljettuna.

– Kaikki ratkaisut, jotka puuttuvat Schengen- ja EU-sopimuksissa määrättyyn vapaaseen liikkuvuuteen, ovat tietenkin aina väliaikaisia.

Kielletäänkö lennot myös muihin riskimaihin?

– Sitä varmaankin tarkastellaan, kun tehdään rajapäätöksiä tämän viikon lopulla. Ensi viikon maanantaina pitäisi astua voimaan uudet normit ja siinä yhteydessä tulee varmaan voimaan pääministerin mainitsema liikennevalomäärittely. Silloin voidaan varmaan pohtia riskimaita erikseen, Harakka sanoo.

Tällä hetkellä Skopjen-lento on kuitenkin ollut tartuntatapausten määrässä aivan omaa luokkaansa, ministeri sanoo.

– Kysymys ei ole ajankohtainen muiden lentojen osalta.