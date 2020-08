Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) toivoo, että koronaviruksen johdosta asetettuja maahantulorajoituksia voitaisiin lieventää ja vastaavasti vaikka yökerhot sulkea. Hallitus neuvottelee rajoituksista huomenna tiistaina.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on puhunut maahantulorajoitusten lieventämisestä jo aikaisemminkin. Hallitus neuvottelee rajoituksista jälleen huomenna tiistaina iltapäivällä, joten ministeri toistaa huolensa Suomen teollisuuden ja kaupankäynnin nimissä.

Lintilän mukaan esimerkiksi Haaparannan ja Tornion välillä kannattaa miettiä rajoitusten vaikutuksia.

Viime viikolla sekaannusta aiheutti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) maanantainen tiedotustilaisuus, jonka jälkiä hallitus joutui paikkaamaan ennen kuin kävi selväksi, ettei hallitus tee päätöksiä karanteeneista poliittisesti, vaan ne ovat viranomaispäätöksiä.

Nyt Suomi pitää turvallisena maata, jossa koronatapauksia on enintään kahdeksan kappaletta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee ”liikennevalomallia”, jonka pohjalta eri maiden turvallisuustilanne analysoidaan.

Lintilä lieventäisi rajoituksia ainakin EU-suositusten tasolle eli 15–20 koronatapaukseen 100 000 asukasta kohden.

– Kyllä meidän tulee arvioida, onko tämä Suomen käyttämä ilmentymisraja kestävä myös jatkossa.

– Ymmärrän ehdottomasti, ja pidän sitä tärkeänä, että on menty terveys edellä. Niin tulee tietysti olla jatkossakin. Mutta pitää mieltää myös se, mitkä vaikutukset sillä on. Teemme itsestämme tietyllä tavalla kuplan, kun muut Euroopan maat tulevat menemään näiden (rajojen) yli, Lintilä sanoo.

– Niin moni kuvittelee, että kyse on vain huvimatkustamisesta. Työperäinen matkustaminen on Suomelle aivan äärettömän tärkeä asia, Lintilä muistuttaa.

Mutta jos lievennyksiä tulee, toisessa päässä Lintilä tehostaisi koronatoimia. Lisätestaamista ja esimerkiksi tiede-ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) esittämää ns. Tanskan mallia eli koronavirustestauksen rinnakkaisjärjestelmää Lintiläkin kannattaa. Myös lentoasemien tarkastuksia tulee tiukentaa.

Lintilä väläyttää myös yökerhojen sulkemista.

– En ole ollenkaan varma, onko meillä syytä tässä tilanteessa pitää yökerhoja auki. Ne tiedot, mitä on olemassa, että yökerhoista pikkutunneilla korona leviää.

Lintilä toistaa vielä, miksi matkustusrajoitukset eivät saa muodostua tulpaksi Suomen osalta. Esimerkiksi tehtaat tarvitsevat huoltoja ja huoltajia, jotka tulevat usein ulkomailta. Myös suuret kaupat tehdään mieluummin kasvokkain kuin Skypessä.

– Suomelle vientimaana sillä on iso merkitys. Liian kova kynnys hankaloittaa yritysten kehitystoimintaa merkittävällä tavalla.

Myös matkailu kärsii.

– Suomen matkailu tulee siinä tilanteessa kärsimään todella pahasti. Pystytäänkö rakentamaan jonkinlaisia matkailutunneleita, jota kautta matkailijat voisivat tulla esimerkiksi Lappiin? Lintilä miettii.

– Pitää muistaa, että loppupelissä ei puhuta vain terveydestä, joka on pääasia, mutta myös suomalaisista työpaikoista. Kyllähän tässä on kieltämättä sitä, että kun nokka on irti, niin pyrstö tarttuu tai toisin päin, Lintilä myöntää.

Viime keskiviikkona hallitus kävi kipakan keskustelun hallituksen pelisäännöistä Krista Kiurun maanantaisen tiedotustilaisuuden johdosta. Riitelyksi menneestä kokouksesta avustajatkin ajettiin ulos, ja kielenkäyttö oli kovaa.

Torstaina tunteet olivat jo tasoittuneet, mutta hallituksen sisäinen henki ja ministerien henkilökemiat eivät ole enää parhaalla tolalla. Jälki jäi.

Lintilän mukaan kova keskustelu kannatti kuitenkin käydä.

– Kyllä se keskustelu varmasti paikallaan oli. Uskon, että siitä on myös opiksi otettu. Toivottavasti myös informointi ja viestintä on kirkastettu.

– Jokaisen pitää kestää kritiikkiä ja katsoa peiliin, että toimiiko itse sillä tavalla, että edesauttaa tilannetta, Lintilä lisää.