Kommentti: Kiitos turkulaisille ripeästä toiminnasta – Länsi-Balkanin korona­vuodon tukkiminen on nyt hallituksen asia

Pohjois-Makedonian ja Suomen välisestä lentoliikenteestä pitäisi tehdä pikaisia päätöksiä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Turun kaupunki on ripeällä ja oma-aloitteisella toiminnallaan paljastanut, että matkustaminen Länsi-Balkanin alueelta Suomeen on terveysuhka – koronaepidemia hehkuu siellä punaisena.

Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta saapuu Turkuun joka viikko kaksi lentoa, joissa on yhteensä noin 300 matkustajaa. Turku laittoi testaajat lentoja vastaan ensimmäisen kerran 8. elokuuta. Kolmen lennon matkustajien joukosta löytyi yhteensä 43 koronatartuntaa. Tartunnan kantajat eristetään, ja negatiivisen testituloksen saaneet asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Seuraava lento Skopjesta saapuu huomenna tiistaina. Ja jälleen testaajat ovat kentällä. Hyvä niin.

Mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä?

Turun kaupunginjohtajalla Minna Arvella on ehdotus:

”Näin ei voi jatkua. Matkustusrajoituksia riskialueille olisi syytä pohtia”, Arve kommentoi Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja, espoolainen lääkäri Mia Laiho twiittaa: ”Kun näin paljon #korona tartuntoja #skopje:sta, minkä takia lennot jatkuvat ennallaan? Kalliiksi tulee, niin terveyden kuin yhteiskunnan kannalta. Tämä alkaa olla jo edesvastuutonta toimintaa. #hallitus herätys! Kyseessä yleisvaarallinen tartuntatauti.”

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) puolestaan on sanonut, että yksittäisen lennon kieltäminen tietystä kohteesta on mahdollista. Määräyksen antaminen edellyttää valtioneuvoston tai terveysviranomaisten päätöstä, Harakka viestitti IS:lle sunnuntai-iltana.

Raja tukkoon siis?

Asia ei ole aivan näin yksioikoinen. Ainakaan ulkoministeriö ei voi asettaa matkustusrajoituksia riskialueille, konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo Twitterissä. Hänen mukaansa parhaat keinot ovat testaaminen, eristäminen ja karanteeni sekä niiden valvonta.

Samalla linjalla on sisäministeri Maria Ohisalo (vihr). Hän ei näe, että matkustuksen estäminen olisi paras vaihtoehto.

– THL:n mukaan tartunnat ovat tulleet ihmisiltä, joilla on henkilötunnus Suomessa, ja siihen eivät rajarajoitukset ole toimivin keino, Ohisalo sanoi maanantaina Yle Uutisille.

Toisin sanoen: Suomen kansalaisia ei voi perustuslain mukaan estää matkustamasta Suomesta pois ja palaamasta takaisin kotimaahan.

” On syytä kysyä, onko tämä matkailu Suomelle niin elintärkeää, etteikö sitä voitaisi katkaista.

Hallitus ja terveysviranomaiset valmistelevat niin sanottua liikennevalomallia, jossa punaisina hehkuvilta alueilta tulevat määrätään pakkotestaukseen ja -karanteeniin.

Tässä mallissa on kuitenkin aukkoja, jotka ovat tulleet Skopjen-lentojen kohdalla hyvin esille.

Turku lähettää karanteeneista tiedot päätöksen saaneiden asuinpaikkakunnille. Valvonta on kuntien kontolla, mutta se on hyvin vaikeaa, usein puhelinkeskustelujen varassa. Käytännössä karanteenin noudattaminen on asianomaisen omantunnon varassa.

Skopjen-reittiä käyttävien matkailijoiden joukko on ilmeisesti melko kirjavaa. Länsi-Balkanilla käyvät sekä Suomeen muuttaneet ihmiset, jotka vierailevat entisillä kotiseuduillaan että kantasuomalaiset lomailijat. Lentoreitillä kulkee myös muun muassa siirtotyöläisiä, jotka käyvät töissä Suomessa.

On syytä kysyä, onko tämä matkailu Suomelle niin elintärkeää, etteikö sitä voitaisi katkaista.

Katse kääntyy hallitukseen, jonka ensisijainen velvollisuus on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta ja terveydestä. Päätöksillä alkaa jo olla kiire.