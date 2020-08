Kaikki oli jo valmiina Hannan ja Erikin unelmien häitä varten – edeltävänä iltana tuli puhelu, joka vesitti kaiken

Häät peruttiin, ja pariskunnan maksettavaksi jäi tuhansien eurojen lasku.

Porilaisilla Hannalla, 24, ja Erikillä, 33, oli edessään suuri rakkauden päivä, kun he olivat astumassa avioon Keski-Porin kirkossa 25. heinäkuuta.

Koronakevät oli tuonut epävarmuutta ja ahdistusta kiihkeinä käyviin häävalmisteluihin, mutta kesän mittaan rauhoittunut tartuntatilanne oli saanut pariskunnan luottavaiseksi. He päättivät heinäkuun alussa, että häät pidetään – ja tekivät kaikkensa, jotta päivä olisi ikimuistoinen sekä heille itselleen että satapäiselle vieraskatraalle.

– Olimme todellakin järjestämässä häät, kunnon häät, Hanna kertaa.

Porilaiset Hanna ja Erik ovat seurustelleet neljä vuotta ja heillä on kaksi lasta.

Pari oli organisoinut ja selvittänyt kaiken mahdollisen hääpäiväänsä liittyneet asiat: kirkon, juhlapaikan, bussi- ja taksikuljetukset, pitopalvelun, bändin ja kaiken muun, joka kuuluu olennaisena osana perinteisiin kesähäihin.

Valmisteluissa oli varauduttu myös koronatilanteeseen.

– Meillä oli käsidesit pöydissä ja herkkubuffetin ympärillä sekä väljät istumajärjestykset ja kaikki mahdolliset mietittynä. Olimme suunnitelleet ihan kaikki varotoimet kuntoon.

Hääpari vietti ystävineen perjantaina seitsemän tuntia koristelemassa hääpaikkaa juhlakuntoon. Alkoholijuomat ja upea hääkakku odottivat jo ottajiaan jääkaapissa. Enää tarvitsi vain nukkua yö, ja juhlat olisivat valmiina alkamaan.

– Sitten vedettiin matto jalkojen alta, Hanna huokaisee.

Kaikki oli valmista.

Sulhasen tädin luo häitä edeltäväksi yöksi suuntaamassa ollut Hanna oli kaasojensa kanssa kotonaan pakkaamassa viimeisiä tavaroita, kun puhelin soi. Morsian vastasi puhelimeen, josta käskettiin istua alas. Soittajalla olisi kerrottavanaan huonoja uutisia.

Puhelu tuli Satakunnan keskussairaalan infektio-osastolta, ja soittajan ääni oli vakava.

– Muistikuvani ovat hatarat, mutta muistan yhdistäneeni infektio-osaston heti koronaan. No, puhelimessa ollut hoitaja paukautti sen ihan yhtäkkiä: olette olleet tekemisissä henkilön kanssa, jolla on todettu tänään koronavirus. Täten perheenne joutuu kahdeksi viikoksi karanteeniin ja häänne on peruttu viranomaismääräyksellä.

Hanna kertoo ponkaisseensa heti ylös tuolistaan ja purskahtaneensa lohduttomaan itkuun. Hän lähti kuljeskelemaan asunnossa päämäärättömästi ja huusi puhelimeen kurkku suorana, ettei tämä voi olla totta – puhelun on pakko olla vain huono vitsi.

Se ei ollut.

– Ilmoitus olisi voinut tulla viikkoa tai kolmea päivää aiemmin, mutta edellisenä iltana? Luettelin hoitajallekin, että meillä on mennyt useita tuhansia euroja rahaa ja kuinka olemme jo varanneet kaiken mahdollisen ja osa vieraistakin on jo Porissa.

– Tuntui ihan epätodelliselta, että se voisi mennä noin.

Hääkakku oli jo odottamassa juhlapaikan jääkaapissa.

Hanna selvitti absurdin tilanteen hysteerisestä reaktiosta järkyttyneille kaasoilleen, ja siinä samassa alkoi armoton puhelurumba. Hannan, hieman aiemmin samanlaisen puhelun saaneen Erikin ja heidän lähipiirinsä piti soittaa läpi kaikki häävieraat ja juhlaan osallistuneet toimijat, joita oli kosolti.

– Kaikki oli vimpan päälle valmiina, ja sitten jouduin ilmoittamaan ihmisille, että häät on peruttu. Se oli ihan hirveää.

Hetki oli shokeeraava, mutta Hanna sanoo herkistyneensä tavasta, jolla yrittäjät suhtautuivat viime hetken perumiseen. Se toi lohtua vaikeassa paikassa.

– En edes kyseenalaistanut sitä, että joutuisimme maksamaan kaiken, mutta yrittäjät olivatkin ihan uskomattoman ymmärtäväisiä ja ystävällisiä tilanteestamme. Pitopalvelu, bändi, kuvaaja, lihakauppa eivät laskuttaneet meiltä mitään.

Erityisen hyvin on jäänyt mieleen puhelu lihakauppiaan kanssa, jonka oli tarkoitus toimittaa häihin kokonainen, palvaamon vartaassa jo pyörinyt sika.

– Lihakauppias sanoi, että rakas älä itke: me kyllä nielemme tappiomme – koettakaa te nyt vain pärjätä. Se oli aivan uskomatonta, kun ottaa huomioon, että yrittäjät olivat rämpineet koronakevään läpi, eikä heidänkään tilanteensa ollut helppo.

Vaikka yrittäjät tulivatkin vastaan ainutlaatuisella tavalla, nousevat nuorenparin tappiot perutuista häistä useampiin tuhansiin euroihin.

Unelmahäiden peruuntuminen on ollut toki myös henkisesti suunnattoman raskas isku Hannalle ja Erikille: hääpuku roikkuu edelleen makuuhuoneen ovessa ja vihkikirkon ohi ajaminen riipaisee syvältä kerta toisensa jälkeen.

– Onneksi vieraat ja kaikki läheiset ovat olleet koko ajan tukena ja sanoneet tosi kauniita asioita.

Hanna sanoo olevansa äärimmäisen kiitollinen ja helpottunut siitä, ettei mitään peruuttamatonta ehtinyt tapahtua. Nyt selvittiin pelkillä taloudellisilla tappioilla ja psyykkisillä kolhuilla.

– Luojan kiitos se soitto tuli kuitenkin perjantaina, eikä sunnuntaina, jolloin juhlavieraat, bändi, pitopalvelu ja kaikki muutkin olisivat altistuneet ja joutuneet karanteeniin. Sitä taakkaa olisi ollut vaikeaa kantaa, eikä häistä olisi jäänyt hyvä mieli kenellekään.

Hanna antoi kaasoilleen rannekorut perjantaina, kun juhlapaikka oli saatu koristeltua.

Koronan oireilta välttynyt porilaispariskunta on päässyt sulattelemaan takaiskua jo hyvän aikaa, ja he ovat ehtineet varata saman kirkon ja juhlapaikan ensi kesäksi. Hanna muistuttaa, että haaveet uusista häistä oltaisiin voitu unohtaa, mikäli yrittäjät olisivat laskuttaneet saatavansa.

Epäselväksi ei siis jäänyt, keiden puoleen järjestelyissä käännytään myös toisella yrittämällä.

– Nousemme täältä yhdessä, ystävinä, pariskuntana ja perheenä ja meidän päivämme vielä tulee kahta kauniimpana ja kovempana, morsian lupaa.