Epäilty joukkoaltistuminen koronalle Helsingissä: olitko Kaivohuoneella tänä päivänä?

Yökerhon mukaan kaikki tunnistetut lähikontaktit on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Helsingin kaupunki tiedottaa, että koronan epäillään levinneen Kaivohuoneella viime viikonloppuna lauantain 8.8. ja sunnuntain 9.8. välisenä yönä. Kaivohuoneella vietti tuolloin iltaa vielä oireeton ihminen, jolla todettiin myöhemmin covid-19-tartunta.

THL:n linjauksen mukaan tartuttavuusaika alkaa 24 tuntia ennen kuin oireet alkavat. Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kuvailee tilannetta huonoksi tuuriksi.

– Hän on toiminut todella vastuullisesti, kun on hakeutunut testiin.

Sairastunut on nimennyt heidät, joiden kanssa hän on ollut illan aikana lähikontaktissa. Heitä on Isosompin mukaan muutamia ja heidät on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

– Toiminnan luonteen vuoksi voi olla, että huonolla tuurilla joku muukin on voinut saada tartunnan. Sen takia julkaisimme asiasta mediatiedotteen.

– Oleellista on, että jos on ollut sinä iltana ja yönä Kaivohuoneella ja huomaa lieviäkin koronavirustautiin sopivia oireita, pitäisi hakeutua herkästi testiin ja välttää kontakteja ja joukkotilaisuuksia.

Myös hyvät hygieniakäytännöt ovat tärkeitä, hän muistuttaa. Jatkotartuntoja ei ole tullut Helsingin kaupungin tietoon.

Kaivohuoneella iltaa vietti kyseisenä ajankohtana 850 ihmistä. Venuu-sivuston mukaan paikkaan mahtuu seisten 800 ja istuen 300 asiakasta.

Yökerho tiedottaa altistumisesta myös omalla Facebook-sivullaan, jossa kerrotaan, kaikki tunnistetut lähikontaktit on tavoitettu.

– Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa ja haluamme muistuttaa, että oireisena ei tule saapua ravintolaan tai jos olet palannut maasta, jossa on huonompi covid-19-tilanne kuin Suomessa, Kaivohuone kirjoittaa.

lItakymmenen ja aamukolmen välillä kyseisessä yökerhossa olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan tarkasti vielä viikon ajan ja hakeutumaan koronatesteihin matalalla kynnyksellä.

Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys, kaupungin sosiaalitoimi muistuttaa.

Jos oireita ilmaantuu, kannattaa tehdä oirearvio verkossa sivustolla www.omaolo.fi. Koko maan kattavan sivuston kautta voi myös varata ajan koronatestiin.

Helsinkiläisiä palvelee myös koronavirusneuvonta numerossa 09 310 10024 (joka päivä klo 8–18). Jos koronaan viittaavat oireet ovat lieviä, voi rauhassa odottaa kotona aamuun ja soittaa koronaneuvontaan, kun se aukeaa klo 8. Kiireellisissä asioissa päivystysapu palvelee numerossa 116 117 ympäri vuorokauden.