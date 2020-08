Saara Kankaanrinnan kolumni: Luonto ei neuvottele

Onko luonnon monimuotoisuuden kaventaminen perustuslain hengen vastaista, kysyy kolumnissaan Saara Kankaanrinta.

”Äiti, mikä sieni tää on?” Lapsi tutkailee varovasti lakkia. Olen juuri uppoutunut ihailemaan miten purppurat kanervat ja vihreät sammaleet ovat metsässä kuin kaunein matto.

Etsimme ja löydämme kolmen sukupolven voimin ilmaisia aarteita: herkkutatteja, kantarelleja ja leppärouskuja.

Kirjallisuuden Nobel jaettiin viime vuonna teokselle, jossa kuvataan sieniin hullaantunutta ihmistä. Sienestäminen – etsiminen ja löytämisen hurma – menee kaiken yläpuolelle.

Suomalaiset ymmärtävät tämän hyvin.

Ranskalainen filosofi Michel Serres on pohtinut, että ihmisen tulisi tehdä luontosopimus. Hänelle sopimus on solmu, joka yhdistää, ottaa huomioon osalliset ja luo tasapainon.

Serres’n luontosopimus on maailmankatsomus, jonka perustana on maapallon elämä. Allekirjoitusta emme saa, mutta suuret sopimukset ovat sanattomia, kuten filosofi toteaa. Me toimimme niiden perusteella silti.

Arvojen ja maailmankatsomuksen tasolla meidän täytyykin tehdä suurin sopimus, sillä luonto ei neuvottele.

Kun ihminen tekee sopimuksia oman toimeliaisuutensa sovittamisesta luonnon reunaehtojen mukaan, sopimuskumppania ei näe iskemässä nyrkkiä pöytään. Se tekee vaikkapa ilmastoneuvotteluista vaikeita.

Sopimus-termi suppeasti ymmärrettynä voi viedä harhaan ihmisen ja luonnon suhteesta. Voiko meillä olla suhdetta luontoon, kun me olemme osa luontoa?

Samalla voi miettiä myös sitä, miten kapealla logiikalla me edelleen jäsennämme maailmaa.

Sienet saivat oman kuntansa 60-luvulla, koska eivät ole kasvikuntaa eivätkä eläinkuntaa vaan ihan omansa. Ymmärrys luonnosta lisääntyy hitaasti, ja siinä samassa ymmärrys ihmisestä.

Olemme me ihmiset paperillakin sopineet ja säätäneet hienoja asioita. Suomen perustuslaki on kulmakivi koko valtiomme toiminnalle. Sen edistyksellinen 20. pykälä alkaa selkeästi julistaen:

”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.”

Koronan aikaan olemme joutuneet tutkailemaan kansalaisten perusoikeuksia. Tästäkin voisi jyrähtää. Onko luonnon monimuotoisuuden kaventaminen perustuslain hengen vastaista? Siinä on perustuslakivaliokunnalle ja oikeusoppineille töitä.

Pääministeri Sanna Marin muistutti vapauden kanssa kulkevasta vastuusta. Uskallammeko kantaa perustuslakimme pykälät ja suojella elonkirjoa?

Globaalin pandemian aikana lähiluonnon merkitys on noussut arvoonsa: metsä on enemmän kuin terapia ja italialainen herkkukauppa yhdessä.

Kyykistyin tutkailemaan lakkia. Minkä sienen lapsi oli löytänyt? En ollut varma. Käytimme mobiilia sienentunnistusmenetelmää, joka on osoittautunut luotettavimmaksi: ”Kysypä ukilta tai mummilta.”

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.