Havaintoja pyydetään hätäkeskukseen numeroon 112.

Hyvinkäällä on kadonnut 73-vuotias muistisairas nainen, poliisi tiedottaa.

Naisella on yllään paksut kirjavat housut ja luultavasti keltainen takki. Hän on 165 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on punertavanruskeat, puolipitkät hiukset.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot hätäkeskukseen numeroon 112.