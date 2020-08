Hurja ero lämpötiloissa jakaa Suomen – sunnuntaina luvassa hellettä ja räntää

Suomen ylle rantautuva kylmä rintama tuo mukanaan viileämpää mutta edelleen aurinkoista säätä. Lapissa lämpötila voi painua alle viiden asteen.

Etelä-Suomessa on nautittu lauantaina piristävästä loppukesän helteestä. Lämpömittari on kohonnut korkeimmillaan Maarianhaminassa jopa 28 asteeseen, ja hellelukemia on mitattu Tampereen korkeudelle asti.

Laajamittaiset hellekelit voidaan unohtaa sunnuntaina, jolloin Suomen ylle rantautuu heikko kylmä rintama.

Rintaman takapuolella tuleva viileämpi ilmamassa levittyy ympäri maata, mutta kaikkein voimakkaimmin se osuu Pohjois-Suomeen.

– Sunnuntaina on jonkin verran viileämpää kuin lauantaina ja hellehavainnot keskittyvät etelärannikon tuntumaan. Meille tuleva ilma on kylmyyden lisäksi kuitenkin myös kuivaa, joten aurinko paistaa myös huomenna suuressa osassa maata, Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine kertoo.

Ilma kylmenee sunnuntaina tasaisesti maan keskiosista pohjoiseen mentäessä, ja etelärannikon ja Lapin lämpötilaero voi nousta parhaimmillaan jopa pariinkymmeneen asteeseen.

– Oulun korkeudella pysytellään noin viidessätoista lämpöasteessa ja maan kylmimmässä kolkassa Kilpisjärvellä, lämpötila voi painua alle viiteen asteeseen.

Lapin tuntureille aiemmin ennustettuihin lumipeitteisiin Roine ei kuitenkaan tämänhetkisen tiedon valossa usko.

– Se on edelleen mahdollista, joskaan ei kovin todennäköistä. Ennustemallimme mukaan pohjoisessa voi olla paikkoja, joissa sataa jotain rännän kaltaista, mutta 5 astetta on sen verran lämmin lämpötila, että eiköhän kaikki kiinteä sula heti maahan osuessaan.

Roine toteaa, että jopa parinkymmenen asteen lämpötilaerot Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä menevät myöhäiskesän normaalin säävaihtelun piikkiin.

– Etenkin nyt, kun on ollut hyvin epävakainen heinäkuu. Meillä ei ole koskaan kuukausitolkulla matalapainetta, vaan jossain vaiheessa Suomeen saapuu korkeapaine ja lämmin ilmamassa. Tänä vuonna se vain sattui osumaan elokuun puolelle.

Elokuun yllättävä hellekausi ei ole välttämättä vielä ohi. Roineen mukaan hellerajaa kutiteltaneen maan eteläosissa ainakin ensi viikolla.

– Koko maan kylmenemistä ei ole missään nimessä tulossa. Ensi viikon puolivälissä hellepäivät näyttävät jopa todennäköisiltä Etelä- ja Keski-Suomessa. Loppuviikoista epävakaisuus ja sateiden mahdollisuus lisääntyvät, mutta helleraja on silloinkin mahdollista.