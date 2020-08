Hoivakodeissa elää 40 000 vanhusta, joilla on yhä vaikeuksia tavata omaisiaan – ”Erittäin tärkeää, että näihin haavoittuvimpiin ihmisryhmiin panostetaan”

Mitkä olisivat uuden eristäytymisen vaikutukset yli 70-vuotiaille? Pelkojen hälventäminen on mielenterveyden kannalta oleellista, sanoo asiantuntija.

Valmiuslain käyttöönotto maaliskuussa oli kova isku monelle yli 70-vuotiaalle, sillä se tarkoitti lähes täydellistä eristäytymistä muista. Moni vietti pitkiä päiviä, viikkoja ja jopa kuukausia yksin. Mikäli toinen korona-aalto syksyllä iskee, on mahdollista, että edessä on jälleen sama tilanne. Sen vaikutukset tulevat olemaan hyvin yksilöllisiä.

– Suomessa on noin 880 000 yli 70-vuotiasta. Eläkkeellä on nyt kaksi sukupolvea. Joukko on hyvin heterogeeninen, toteaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

Uuden eristäytymisen vaikutus riippuu paljon siitä, mikä on ollut toimintakyky ja terveys keväällä.

– Sellaiset, joilla on ollut hyvät sosiaaliset verkostot ja oma toimintakyky muutoinkin kunnossa, pystyvät kompensoimaan tilanteen ja kestävät sen paremmin.

Lausvaara muistuttaa kuitenkin, että on olemassa iso joukko vanhuksia, jotka voivat jo nyt todella huonosti. Sosiaalinen eristäytyneisyys on lisännyt yksinäisyyden tunnetta, mikä on aiheuttanut pelkotiloja, ahdistusta ja masennusta.

Moni kesti kevään rajoitukset ajattelemalla niiden tilapäisyyttä. Se auttoi sinnittelemään vaikeassa tilanteessa. Lausvaara arvelee, että tilanteen jatkuminen voi aiheuttaa masennusta ja mielenterveysongelmien lisääntymistä.

– Nyt on erittäin tärkeää, että näihin haavoittuvimpiin ihmisryhmiin panostetaan, mikäli rajoitustoimia joudutaan jatkamaan. Meillä on hoivakodeissa yli 40 000 henkilöä, joilla on yhä vaikea päästä tapaamaan omaisia. Omaisten tapaamisten mahdollistamiseksi tarvitaan nyt turvallisia toimenpiteitä. Siihen on käytettävä kaikki mahdolliset keinot.

Pimenevä syksy ja kylmenevät säät vievät helposti sen pienenkin mahdollisuuden kohdata muita.

– Vanhuksilla pimeä ja kylmä vaikeuttavat ulos lähtemistä. Nyt on vielä hyvin kesää jäljellä ja toivottavaa on, että valo ja lämpö hyödynnettäisiin niin kauan kuin se vain on mahdollista. Nyt kannattaa lähteä ihmisten ilmoille ja tavata ystäviä, turvallisuus tietenkin huomioiden. Tässä läheisten tuki on tärkeää.

Varautua voi jo ennalta. Suojavarusteet ja hygieniatuotteet ovat nyt kaikkien saatavilla ja niiden hinnat ovat laskeneet.

– Kannattaa myös varmistaa, että etäyhteydet ovat ajan tasalla. Noin 75 prosenttia ikäihmistä hyödyntää älypuhelimia ja nettiyhteyksiä. Niiden käyttöä kannattaa rohkeasti lisätä ja kokeilla, Lausvaara kannustaa.

Säännöllinen yhteydenpito voi paljastaa nopeastikin, jos läheisen mieli alkaa järkkyä.

– Jos vanhuksen toimintatapoihin alkaa tulla muutoksia, se voi olla hälytysmerkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa, hän toteaa.

Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalveluiden kuntoutusneuvoja Raili Alén kertoo, että ikäihmisten yhteydenotoissa neuvontapalveluun on ollut näkyvissä pelkoa ja ahdistusta. Joku pelkää sitä, että kukaan ei ole auttamassa, jos yksin kotona ollessa sattuu jotakin. Toinen pohtii, voiko hän joutua kauheasti kärsimään. Entä jos sairastuu, näkeekö jälkipolvea enää koskaan? Myös yhteydenpito laitteiden varassa aiheuttaa saattaa aiheuttaa ahdistusta. Entä jos en muista ladata puhelinta? Onnistunko soittamaan apua tarvittaessa?

– Toisaalta ikäihmisten digitaidot ovat kehittyneet korona-aikana huimasti, yhteys läheisiin on saatu kuvan ja puheen välityksellä jopa toiselle puolelle maapalloa, Alén kertoo.

Pelkojen hälventäminen on mielenterveyden kannalta oleellista. Siinä läheisillä on merkittävä rooli.

– Kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Sen avulla voi selvittää, mikä on juuri sen hetkinen pelon ja ahdistuksen syy.

Uhkakuvien maalaamista tulee välttää eikä pelkästä koronasta kannata jatkuvasti puhua.

– On hyvä antaa konkreettisia keinoja selvitä vaikeasta ajasta, ihan vaikka muistuttaa esimerkiksi siitä, että jos uutiset ahdistavat, niitä ei kannata kuunnella montaa kertaa päivässä.

Ikäihmiset noudattavat suosituksia usein hyvinkin tarkkaan. Moni ajattelee, että ulos ei voi lähteä lainkaan. Se johtaa siihen, että jäädään täysin yksin. Mitä pidempään se jatkuu, sen vaikeammaksi ihmisten kohtaaminen saattaa tulla.

– Tämä saattaa lisätä sosiaalisten tilanteiden pelkoa, etenkin, jos on aiemmin ollut psyykkisiä oireita. Kosketus ja halaus ovat jääneet pois, ja se on iso asia. Mielenterveyden kannalta kuitenkin jo pelkkä muiden näkeminen ihan livenä on tärkeää, vaikka se tapahtuisikin viiden metrin päästä, Alén muistuttaa.

Hän sanoo, että syksy ei välttämättä ole pahin aika joutua jäämään kotiin.

– Kevät on usein hankalinta aikaa psyykkisissä sairauksissa. Kun aurinko valaisee, psyykkisesti sairastunut ihminen saattaa masentua lisää. Syksyllä taas perinteisesti rauhoitutaan kotiin, lueskellaan, tehdään käsitöitä, poltetaan kynttilöitä ja viihdytään sisällä, kun ulkona tulee vaakatasossa räntää.

Alén toteaa, että on vaikea arvioida, miten rajoitusten mahdollinen jatkaminen tulee ikäihmisiin vaikuttamaan. Nuorten keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että toiseen aaltoon osataan jo varautua.

– Uskon, että tämä pätee myös ikäihmisiin. He ovat järki-ihmisiä, joilla on pitkä elämänkokemus. Sitä kautta he ehkä osaavat suhtautua asiaan hyvin.