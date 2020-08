Koronatestauksen ruuhkautuminen hankaloittaa arkea – Sanna odotteli tulosta 98 tuntia, Soilen poika ehti parantua ennen testiä

Koronaviruksen testausta Meilahden Kolmiosairaalan drive in -näytteenottopisteessä Helsingissä.

Sannan ja Soilen kokemukset kertovat koronatestauksen ruuhkautumisen vaikutuksista suomalaisten arkeen.

Suomi yrittää torjua koronaviruksen toista aaltoa testaamalla ja jäljittämällä. Arkielämä paljastaa, että koronatestaus on paikoin pahasti ruuhkautunut.

Helsinkiläinen Sanna, 46, tunsi viime viikolla lieviä flunssan oireita.

– Oli lievää nuhaa, yskää, ja kurkku oli hieman kipeä. En ollut altistunut tai ollut matkalla. Oireet olivat tyypillisiä kesäflunssan oireita, ja ajattelin itsekin, että todennäköisesti kyseessä on tavallinen flunssa.

Sanna teki kuitenkin viime keskiviikkona digipalvelu Omaolossa oirekartoituksen. Vaikka hänen oireensa olivatkin lieviä, häntä pyydettiin käymään koronatestissä.

Ajan hän sai perjantaiksi Malmin drive-in -näytteenottopisteeseen kello 14.50.

Sannalle annettiin näytteenoton yhteydessä kirjalliset ohjeet, joissa kerrottiin, mistä tulokset voi tarkistaa. Ohjeissa oli myös muistutus, että ennen tulosten varmistumista pitää jäädä karanteeniin.

Näytteenottopisteellä kerrottiin, että tulokset tulisivat 1–3 päivän sisällä.

Tuloksia ei kuulunut. Tiistaina testistä tuli kuluneeksi neljä vuorokautta ja Sannan laskujen mukaan kaikkiaan 98 tuntia.

Odottelua ja tavallista perhe-elämää

Testin jälkeen Sanna oli kotosalla ja noudatti annettuja ohjeita.

– Vietimme ihan tavallista elämää. Muilla perheenjäsenillä ei ollut missään vaiheessa oireita. Mies kävi kaupassa ja lapsi näki kavereitaan ulkona. Teini-ikäinen poikani oli totta kai jonkin verran huolissaan mahdollisesta koronatartunnasta.

Sannan oireet eivät testinoton jälkeen pahentuneet.

– Minkäänlaista tukalaa fyysistä oloa ei missään vaiheessa ollut.

Tuloksen viivästyminen oli koko perheen kannalta ikävää. Sanna kritisoi pitkiksi venähtäneitä odotusaikoja erityisesti siitä, että hyvin harvalla töissä käyvällä on mahdollisuus odottaa neljää päivää testin tulosta.

– Jos joka nuhakuumeesta mennään jatkossa koronatesteihin, syksyn tilanne ei vaikuta kovin hyvältä, hän sanoo.

Tekstiviestiä ei koskaan kuulunut

Sannaa ihmetytti toinenkin asia. Näytteenoton yhteydessä kerrottiin, että negatiivinen tulos ilmoitetaan tekstiviestillä. Jos tulos olisi positiivinen, hänelle soitettaisiin.

– Odottelin viestiä, jota ei kuulunut, eikä puheluakaan. Katsoin tiistaina neljän aikaan iltapäivällä Kanta-palvelusta, olisiko tulos tullut sinne, ja sieltähän se löytyikin. Tulos oli tullut myöhään iltapäivällä.

Sanna tarkisti samalla omat terveystietonsa. Palvelussa luki, ettei hänen puhelinnumeroaan ole terveydenhuollon tiedossa.

– Se oli kaiken kaikkiaan todella erikoinen tapaus. Jos en olisi itse eilen tarkistanut tuloksia Kannasta, odottelisin niitä edelleen.

Soilen 6-vuotias poika pääsee näytteenottoon vasta maanantaina

Myös tamperelainen kuusivuotiaan pojan äiti kertoo, miten vaikeaa testaukseen on käytännössä päästä.

– Kuusivuotias poikamme alkoi niiskuttaa maanantaina ja myös minulla oli flunssan oireita, Soile kertoo.

– Päätin ensimmäiseksi, ettei poikaa voi viedä tiistaina eskariin, kun hänellä on oireita.

Hän päätti toimia nopeasti, jotta pääsisi poikansa kanssa koronatestiin.

– Soitinkin heti aamupäivällä TAYSin koronanumeroon. Hämmästyin hieman sitä, että siellä vastasi automaattinen puhelinvastaaja, johon piti jättää pakotettu takaisinsoittopyyntö. Piti jäädä odottamaan takaisinsoittoa, hän kertoo maanantain tilanteesta.

Soitto tulikin maanantaina, mutta kello oli jo 22.10.

– Minua neuvottiin yrittämään saada ajan itselleni työterveyshuollosta, kun saisin sen kuulemma nopeammin niin. Seuraava vapaa testiaika olisi ollut vasta viikonloppuna, Soile kertoo.

Hän joutui miettimään, mitä tekisi. Soile kysyi sitten omasta työterveyshuollostaan aikaa koronatestiin itselleen.

– Sain tietää, että työterveyshuoltoni ei kata koronatestausta. Minun olisi mentävä julkiselle ilmaiseksi tai yksityiselle kovaan hintaan. Tampereella julkiselle ei saa aikaa siis ennen viikonloppua, Soile kertoo.

– Itse olen nyt lomalla, joten päätin seurata omien oireiden kehittymistä ja testiin menoa.

Seuraavaksi hän soitti esikouluun, ettei lapsi tule.

– Soitin eskariin ja kerroin sairaudesta. Sieltä neuvottiin viemään koronatestiin ja kerrottiin, että eskariin ei saa tulla. Emme olisi menneetkään.

– Julkiselle ei pääse nopeasti, joten mietin, voisinko saada ajan pojalla nopeammin testiin yksityiseltä puolelta, kun hänellä on hyvä vakuutus.

Testin hinta yksityisellä 249 euroa

Soile soitti yksityiseen terveydenhuoltoon.

– Soitin Mehiläiseen tiistaina ja saimme ajan pojalle, mutta vasta ensi viikon maanantaiksi. Varasimme sen hänelle. Aikuiselle ajan olisi saanut seuraavalle päivälle. Testin hinta oli 249 euroa.

Pojan oireet alkoivat vähitellen helpottaa viikon aikana.

– Aloimme miettiä, johtuivatko oireet mahdollisesti hänellä aiemmin todetusta allergiasta. Ilmeisesti näin oli, mutta voiko pojan viedä hoitoon ilman testausta, kun oireita ei ole?

Hän mietti, mitä olisi viisasta tehdä. THL:n ohjeiden mukaan lapsen voisi viedä hoitoon, jos oireet paranevat allergialääkityksellä.

– Kävin keskustelua ystävieni kanssa siitä, milloin pojan voisi viedä eskariin ja onko testi tarpeellinen. Ystäväpiirissäni on myös terveydenhuollon ammattilaisia, päivähoidon työntekijöitä ja muita allergikkoperheitä.

– Päätimme viedä terveen lapsen esikouluun ilman testausta. Hän on oireeton. Lapsi aloitti esikoulun torstaina.

Perjantaina tilanne on siis se, että vain pojalle on aika testiin ensi viikoksi, mutta äiti itse ei ole vielä saanut itselleen sopivaa aikaa testiin.

– Minunkin oireeni ovat poistumassa, joten en tiedä tarvitaanko testiä kuitenkaan. Jos tarvitaan, soitan läpi kaikki yksityiset Tampereella ja lähikunnissa, jotta saan ajan nopeasti.

– Pojan aikaa emme peru ennen kuin sunnuntaina, se on varalla.

Soilea harmittaa Tampereen kaupungin testauskapasiteetin riittämättömyys.

– Allergisen eskarilaisen äitinä tulemme luultavasti kokemaan monet erilaiset oireet tänä syksynä, joten testeissä olisi käytävä tiuhaan. Järkeä tarvitaan, joten jokaisesta nuhasta emme tule menemään.

– Testiin pitää tarvittaessa päästä nopeasti ja halvalla. Ei ole mitenkään tehokasta odotuttaa perheitä kotona pitkiä aikoja, kun lasten olisi käytävä koulua ja aikuisten tehtävä työtä, hän sanoo.

Syksyn lisääntyvät hengitystieinfektiot ruuhkauttavat koronatestejä

Syksyn saapuessa tavalliset hengitystieinfektiot lisääntyvät, mikä näkyy koronatestien ruuhkautumisessa.

HUSLABiin elokuun 7. päivän jälkeen – samana päivänä kuin Sannankin testi tehtiin – lähetettyjen koronavirusnäytteiden tulosten saaminen viivästyy tavoitteena olevasta 48 tunnista jopa kolmeen tai neljään vuorokauteen.

– Totta kai kysyntä lisääntyy. Testeihin hakeudutaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa tapauksia on. Tilanne on erilainen alueilla, joissa tartunnat ovat tukahtuneet, eikä uusia ole ilmennyt useaan viikkoon, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo.

Lehtosen mukaan keväällä hengitystieinfektioiden määrä väheni, kun ihmiset noudattivat suojautumistoimia.

– Kun ihmiset liikkuvat vapaammin, myös syysflunssat lisääntyvät ja alkavat kuormittaa päivystystä ja sairaanhoitoa.

TAYSin viestintäjohtaja Elina Kinnunen kertoo, että Tampereen alueella tulosten saaminen ei ole viivästynyt pahasti. Hänen mukaansa tuloksia joutuu keskimäärin odottamaan noin reilun vuorokauden.

– Näytteenottoon taas on joutunut jonottamaan neljäkin päivää. Lielahteen avataan kuitenkin maanantaina uusi näytteenottopiste, enkä vielä tiedä, kuinka paljon se on helpottanut tilannetta, Kinnunen toteaa.

Tuhansia näytteitä päivässä

Lehtosen mukaan Suomessa voidaan ottaa tällä hetkellä noin 5 000–6 000 näytettä päivässä. Suomen testauskapasiteetti on tällä hetkellä 13 000. Luku viittaa PCR -laitteiden mahdollistamaan testausmäärään.

Lehtonen myöntää, että testiin pääseminen ja tulosten odottaminen kestää tällä hetkellä liian pitkään.

– Henkilökuntaa on palannut takaisin tavallisiin työtehtäviin, jolloin näytteitä keretään ottaa vähemmän. Vaikka laitteita on nyt riittävästi, näytteiden ottajista on pulaa. Keväällä tilanne oli päinvastainen.

Keväällä osa sairaalatoiminnasta oli keskeytetty, jonka takia henkilökuntaa vapautui näytteiden ottamiseen. Esimerkiksi Helsingissä hammashuollon hoitajat koulutettiin näytteenottoon.

– Hoitohenkilökuntaa on rajallinen määrä, mikä on ihan todellinen kysymys. Rekrytoimme koko ajan lisää, mutta ongelmana on myös työn raskaus. Moni ei jaksa kauhean kauan suojavaatteissa nenänielunäytteitä ottamassa, Lehtonen huomauttaa.

Päivystyksen ja laboratorion työntekijöitä siirretty koronatesteihin

HUSissa ruuhkatilanteeseen on reagoitu siten, että sairaanhoidon vakiohenkilökunnan siirtymistä tavallisiin tehtäviin on hidastettu. Muun muassa osa päivystyksen sekä laboratorion työntekijöistä on edelleen työllistetty koronatestaamiseen.

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tavallisten verikokeiden tuloksissa menee nyt normaalia kauemmin. Jos ei muuta mahdollisuutta ole, meidän pitää mahdollisesti taas laittaa osa normaalitoiminnasta kiinni, jotta saamme henkilökunnan riittämään, Lehtonen toteaa.